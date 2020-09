Projeto Jovens Cantores do Brasil aterrissa no estado de Sergipe

26/09/20 - 08:34:24

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a sede do projeto que beneficiará crianças e jovens com formação e aperfeiçoamento musical gratuitas será em Aracaju.

A partir de agora, crianças e adolescentes de 09 a 16 anos, estudantes da rede básica de ensino de Sergipe poderão participar de formação e aprimoramento musical gratuitas por meio do projeto Jovens Cantores do Brasil. A assinatura do termo de compromisso com todos os apoiadores aconteceu no último dia 22, no Hotel Sesc Atalaia, com direito a apresentação do maestro Sérgio Cunha, um dos idealizadores do projeto.

Dentre as instituições parceiras, a Universidade Tiradentes, que oferecerá estrutura para a seletiva presencial, bem como para a realização das 40 oficinas aos classificados do projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Pronac 179371. Ao final deste ciclo, o Coral apresentará oito concertos em locais públicos de Aracaju, e terá acesso gratuito.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, professor Saumíneo Nascimento, é uma honra para Universidade Tiradentes apoiar esta iniciativa. “Agradecemos à direção do projeto Jovens Cantores do Brasil por escolher Sergipe para realizá-lo. Para a Unit, que tem o cerne dos valores e princípios baseado em ações de responsabilidade social, o projeto vai possibilitar que surjam talentos e que muito irão orgulhar o estado”, considera.

“Esse projeto nasce pequeno e vou parafrasear Madre Tereza de Calcutá: ‘nós somos uma gotinha no oceano, mas o oceano seria menor se não fosse essa gotinha’. E essa gotinha, muito humildemente, é o Jovens Cantores, e grandiosamente pelo nosso gesto de doação pelo caráter sócio-educativo é do tamanho do oceano. O universo é infinito, mas sem as 40 estrelinhas do Jovens Cantores seria um pouco menor”, coloca o maestro Sérgio Cunha, que divide a direção do projeto ao lado da fonoaudióloga Dra. Silvia Pinho.

Para ingressar no coral, os candidatos serão submetidos a um teste de afinação e ritmo, não sendo necessário ter experiência musical. Os testes serão abertos a todas crianças e adolescentes de Sergipe que estejam devidamente matriculados em escolas da rede pública ou privada de ensino. O repertório abrange diversos gêneros musicais no estilo erudito.

A primeira etapa da Seletiva será online e os candidatos deverão enviar um vídeo de até um minuto e 30 segundos, via whatsApp, para o número (79) 99660-8877, cantando a música “Parabéns a você”, além de um trecho de uma música de livre escolha. Mas antes, o interessado deve informar seu nome, idade, cidade onde mora, escola em que estuda e o porquê de fazer parte do Coral.

Os escolhidos participarão de seletiva presencial, onde passarão por uma avaliação otorrinolaringológica completa que será realizada pela Otocenter, respeitando as medidas de biossegurança recomendadas. Após essa triagem, os participantes serão anunciados e terão acesso às 40 oficinas que acontecerão na Unit Farolândia.

O projeto tem o apoio da Universidade Tiradentes, Otocenter, Banco do Nordeste, Colégio Amadeus e Fecomércio Sesc. Para saber mais, acesse as redes sociais no Instagram e no Facebook sempre como @jovenscantoresbrasil.

Por Raquel Passos, com informações da Assessoria do evento