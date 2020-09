SERGIPE RECEBE NO PRÓXIMO DIA 28 ETAPA DO “CONEXÃO FUTURO SEGURO”

26/09/20 - 06:00:55

Ciclo de palestras virtuais foi desenvolvido pela Fenacor, ENS e sindicatos estaduais para aperfeiçoamento profissional dos corretores de seguros

Sergipe recebe na próxima segunda-feira, às 17h, etapa do projeto Conexão Futuro Seguro, ciclo de eventos virtuais destinado a atualizar e qualificar corretores de seguros em todo o país. O programa oferece soluções para melhorar o ambiente de trabalho do corretor, de modo que ele possa diversificar e ampliar seus negócios, tornando-se mais competitivo.

O projeto – que inclui ciclo de palestras com especialistas e dirigentes do setor – foi desenvolvido pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), em parceria com os sindicatos estaduais de corretores de seguros (Sincors). O encontro será exclusivo para os corretores (pessoas físicas ou jurídicas) associados ao Sincor-SE. Empresas corretoras de seguros poderão inscrever seus colaboradores.

A inscrição deve ser feita pelo link www.conexaofuturoseguro.com.br, clicando sobre a marca do Sindicato. As empresas corretoras de seguros poderão inscrever todos os seus colaboradores e/ou funcionários.

Da assessoria