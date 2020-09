Setur debate turismo sergipano com presidente da CVC e do Sebrae Sergipe

O objetivo do encontro virtual foi debater sobre a retomada do turismo de um modo geral, mas com ênfase no regional, que segundo especialistas, deve ser o segmento turístico mais procurado para os próximos meses, além de ações para estimular e atrair turistas para o estado de Sergipe

Visando impulsionar o turismo sergipano e disseminar o estado como destino turístico nacional, o secretário de Turismo, Sales Neto, participou de uma reunião com o presidente da CVC Corp, Leonel Andrade, e com o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado.

O objetivo do encontro virtual foi debater sobre a retomada do turismo de um modo geral, mas com ênfase no regional, que segundo especialistas, deve ser o segmento turístico mais procurado para os próximos meses, além de ações para estimular e atrair turistas para o estado de Sergipe.

“Na reunião ficou acordado que iremos colocar esforços neste segmento do turismo regional e, tanto o governo, como a CVC, irão traçar estratégias para incentivar esse turismo. Vamos continuar dialogando com companhias aéreas a questão das tarifas para tornar os pacotes de viagens mais acessíveis e estudar a potencialização, ao máximo, das parcerias que iremos fazer. O Governo do Estado já vem realizado ações nesse sentido, como incentivos fiscais, sobretudo no querosene da aviação, dentre outras medidas”, afirmou o secretário.

O presidente da CVC também conversou sobre as potencialidades turísticas do estado de Sergipe e destacou, na reunião, os principais desafios atuais do cenário turístico, devido à pandemia da Covid-19.

“Tivemos um cenário nunca antes visto, com 90% da frota aérea mundial parada. Hoje já estamos melhorando, com 60%, o turismo aos poucos vem sendo retomado, e estamos monitorando o cenário para tentar abrir portas para o futuro. Sergipe possui potencial e podemos, sim, traçar estratégias para alavancar este destino”, ressaltou Leonel Andrade.

Ações recentes

Outra ação, mais recente, realizada pela CVC Corp com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas em Sergipe, foi a aquisição de mil assentos aéreos antecipados, para serem comercializados a partir do mês de dezembro, quando é iniciada a alta temporada.

Além disso, o Governo do Estado está em vias de celebrar um convênio com a ABIH local para fazer uma ação conjunta de mídia compartilhada com a CVC Corp, divulgando Sergipe nas principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife.

“Nós temos boas praias, bons pontos turísticos, enfim, temos um bom produto nas mãos, um produto o qual o turista, quando visita, aprova e recomenda para amigos e parentes. Então, o que precisamos é tornar nosso destino mais conhecido com ações conjuntas de promoção e marketing. Faremos isso em parceria com as operadoras”, complementou Sales Neto.

O superintendente do Sebrae Sergipe, Paulo do Eirado, ressaltou a importância das ações discutidas. “É importante que a gente busque estratégias para a retomada deste turismo pós-pandemia e Sergipe tem muito potencial para receber turistas. Estamos próximos de outras capitais, o que também facilita o turismo regional”, afirmou.

