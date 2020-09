Cabo Amintas lança candidatura à reeleição para vereador de Aracaju

27/09/20 - 11:24:24

Nos quatro cantos da cidade a pauta é a “eleição 2020” e seus possíveis pré-candidatos aos cargos de vereador na capital aracajuana. Surge uma nova liderança para compor o Partido Social Liberal (PSL), trata-se do militar, radialista e apresentador, Cabo Amintas.

Amintas relatou que desde a última candidatura e mandato é apaixonado pela política e por fazer o bem à população. “Na Câmara eu tenho condições concretas e objetivas de continuar contribuindo com a população aracajuana. Vou manter essa luta pela nossa gente, como sempre fiz, mesmo antes de ser vereador. Por isso podem contar comigo. Agora, meu número é 17 190 e trago como slogan a frase ‘a força que vem do povo’, até porque tem tudo a ver com a minha história”, frisou.

Cabo Amintas reforçou a ideia de que tem plena condição de ser referência em políticas sócio-educacionais, em criação de oportunidades e no combate à corrupção. Essas mudanças precisam ser observadas em sua campanha eleitoral.

Em meio a enorme crise de pandemia que assola o país, o poder legislativo é um espaço importante para apresentações de propostas, debates e de intervenções positivas na política quanto aos anseios do povo.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas