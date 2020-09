CINCO EMPRESAS ABREM QUASE 200 VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO; VEJA A LISTA

27/09/20 - 08:37:16

Empresas com vagas abertas são Banco Bari, Jaguar Mining, ClearSale, Ubots e Apollo Investimentos.

As empresas Banco Bari, Jaguar Mining, ClearSale, Ubots e Apollo Investimentos estão com vagas de emprego abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos:

Banco Bari

O Banco Bari, especializado em crédito com garantia, abre processo seletivo para 54 vagas na cidade de Curitiba, no Paraná. As vagas são para diversas posições em TI, finanças e atendimento ao cliente, com salários entre R$ 1.800 e R$ 9.000. As inscrições devem ser feitas no link: https://bancobari.gupy.io/

O processo seletivo é 100% online, com a realização de entrevistas e testes. Para as vagas de Desenvolvedor, os testes incluem uma parte prática, também feita online.

A previsão para o candidato escolhido iniciar o trabalho é começo de novembro. Para as vagas de atendimento ao cliente, o início será na sede do Bari, com todas as medidas de segurança. Para as demais vagas, o início será em home office.

O Banco Bari oferece como benefícios vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, participação nos lucros e Gympass.

Jaguar Mining

A área de exploração mineral da Jaguar Mining, empresa brasileira com atividades de produção e extração de ouro, está com 39 vagas abertas para profissionais de Geologia para atuação tanto na matriz (Belo Horizonte), quanto nas unidades de Itabirito, Turmalina e Caeté, todas em Minas Gerais.

A mineradora oferece salário compatível com o mercado, além de benefícios. Os interessados podem acessar a plataforma da empresa: https://jobs.solides.com/jaguarmining ou da consultoria Yellow https://yellow.abler.com.br/, parceira nos processos seletivos, para visualizar as oportunidades e cadastrar-se naquela que for mais compatível com os objetivos profissionais. Confira as vagas:

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Exploração

Coordenador de Exploração

Geólogo Exploração Júnior

Geólogo Exploração Pleno

Geólogo Modelamento Pleno

Supervisor de Geologia Exploração

Técnico em Banco de Dados

Técnico em Direito Minerário

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Geologia Exploração ClearSale

A ClearSale, empresa de soluções antifraude nos mais diversos segmentos, lançou seu Programa de Estágio. Podem se candidatar estudantes do penúltimo e último ano de qualquer curso superior, incluindo tecnólogos. Serão 20 vagas, com seleção de forma online, para início em 2021. As bolsas serão de R$ 2.100 para os estudantes do penúltimo ano e R$ 2.400 para os que estão no último ano do curso.

As inscrições vão até dia 12 de outubro e devem ser feitas pelo site https://br.clear.sale/carreiras. Os selecionados ainda terão benefícios de vale-refeição, plano médico e odontológico e 13º salário para os que completarem um ano de programa. Os candidatos devem residir na cidade de São Paulo ou região metropolitana.

Ubots

A Ubots, startup especializada em desenvolver soluções de atendimento digital, abriu seis vagas. Localizada em Porto Alegre (RS), as vagas vão desde SDR (pré-vendas) até desenvolvedor back-end. Veja abaixo:

Chatbots Designer

SDR (pré-vendas)

SRE – DevOps Engineer

Desenvolvedor Full Stack

Desenvolvedor front-end

Desenvolvedor back-end

Para participar do processo seletivo é necessário realizar cadastro pelo site: https://ubots.com.br/oportunidades.

As vagas seguem o modelo de contratação em CLT, com a carga horária semanal de 40 horas e horários flexíveis. Os benefícios são: plano médico, vale-alimentação, vale-transporte (trabalho presencial), ajuda de custo (durante o trabalho remoto). Informações no link: https://ubots.com.br/oportunidades

Apollo Investimentos

A Apollo Investimentos, escritório vinculado ao Safra no Brasil, abriu 55 vagas de trabalho em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A maior parte das oportunidades são voltadas para o cargo de assessor(a) de investimentos. A companhia ainda busca desenvolvedores web e analista de recursos humanos. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://apolloinvestimentos.com.br/vemserapollo.html.

Confira abaixo a distribuição das vagas por local:

São Paulo:

8 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Pleno e Sênior em São Paulo

4 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Pleno e Sênior na região de Valinhos / Vinhedo / Campinas

4 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Pleno/Sênior em Araraquara

12 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Júnior/Pleno/Sênior em São José do Rio Preto Paraná:

8 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Pleno/Sênior em Curitiba

2 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Sênior em Ponta Grossa

1 vaga – Agente Autônomo de Investimentos Pleno/Sênior em Guarapuava

6 vagas – Agente Autônomo de Investimentos Júnior/Pleno/Sênior em Londrina

1 vaga – Analista de RH em Ponta Grossa

1 vaga – Agente Autônomo de Investimentos para a Mesa de Operações (necessário experiência) em Ponta Grossa

3 vagas – Desenvolvedor Web em Ponta Grossa

Santa Catarina: