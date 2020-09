Escolha o candidato pelo apelido

27/09/20 - 07:49:38

Por Adiberto de Souza *

Não será fácil escolher um entre os mais de 5 mil candidatos a vereador em Sergipe. Para tentar ajudar o eleitor indeciso, listamos alguns dos apelidos registrados este ano no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Comece apreciando este cardápio de pretendentes: Farinha (PSD), Amendoim (PSD), Lebre (PSC), Café (PSB), Baleia (Republicanos), Titela (PV), Salsichão (SD), Manga Rosa (MDB), Cabeça de Porco (MDB), Pirulito (PV), Bacalhau (PP) e Chiclete (PT). Cuidado com Colesterol (PROS)! Quem tal um Diazepam (PSDB)? Será que Xarope (PL) ajuda na digestão?

Em 15 de novembro próximo, dia das eleições, você também pode optar por um dos candidatos que escolheram animais como “sobrenomes”. Vai aqui algumas sugestões: Neném do Jacaré (Cidadania), Alan do Pinto (MDB), Diego do Capão (PT), Paulo de Raposa (Cidadania), Cirilo Peixe (PMN), Titi do Galo (DEM), Amanda Coelho (PSD), Vado Gavião (PSD), Cida de Cabrito (PSD), Jorge do Aratu (PSB), Zé da Burra (PSC), Brunno Pikapau (PSB), Chico do Bode (PL), Silva de Saruê (MDB), Tonho Boi (PL), Marquinhos do Caititu (MDB) e Zezão do Jegue (Pode).

A prateleira de ofertas eleitorais oferece, ainda, ao distinto eleitor candidatos a vereador com nomes de objetos. Veja alguns exemplos encontrados nos municípios sergipanos: Bóia (PSB), Sapato (PSC), Gavetinha (PSC), Cuíca (PSD), Borracha (PSB), Sabonete (PSD) Xupeta (PP), Caloi (PT), Tampinha da Van (PSB), Capacete (PSB), Boi de Barro (PL), Caneco (PSD), Canudo (Pode) e Alumínio (DEM). Esse ai não enferruja!

Nomes de bichos

Alguns candidatos a vereador preferiram se registrar na Justiça Eleitoral com nomes dos próprios animais, certamente seus bichinhos de estimação. É o caso de Sapo da Salinas (PDT), Gia (PSD), Bode da Cabrita (PSL), Ratinho Mecânico (PSD), Tartaruga (Cidadania), Bem Te Vi (PT), Sabiá (MDB) e Pato Roco (PL).

Existem apelidos minúsculos: Niê de Nô (PL), Cal de Tó (PSC), Mazé (PT), Léu de Fá (PSD) e Jusa (PSB). Tem ainda as alcunhas parecidas, como Chico Fufu (Cidadania) e Fufu das Águas (PSD). Outros são perigosos: Jonas Chumbinho (PDT). Decididamente, este é um candidato envenenado. Quem vacilar com ele pode ter que se entender depois com Pedrinha Coveiro (Republicanos). Fique ligado, pois nessas eleições todo cuidado é pouco. Vixe!

Outros postulantes às cadeiras de vereadores colocadas em disputa nos 75 municípios de Sergipe preferiram usar suas características pessoais no livro de registro das candidaturas. Segue alguns exemplos: Bicudo (Republicanos), Macho Feio (Cidadania), Urêia (PSC), Bocão (PSC), Pequeno (PL), Ventinha (PSB), Taioba (PSD), Esticado (PDT), Treme Treme (PSD), Papuda (MDB), Carvernoso (PDT), Maria Bonita (PSL), Alex Dentinho (MDB), Risadinha (DEM), Nego do Subaco da Cobra (DEM), Pelôco (PP), Maluco (PSD), Bebê Chorão (PV), Cabelinho (PSB), Perna (MDB), Monstro (DEM) e Zé Valdo Ventão (Republicanos).

Como? Após desfilarem por aqui tantos políticos de proa, você ainda permanece indeciso? Então só lhe resta votar em Bufinha da Pirunga (Pode), impoluto candidato a vereador lá em Capela. Misericórdia!

* É editor do Portal Destaquenotícias