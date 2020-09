Fábio Henrique inicia a campanha no Parque dos Faróis em Socorro

27/09/20 - 14:46:49

O candidato Fábio Henrique (PDT), a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, iniciou a sua campanha com uma caminhada no bairro Parque dos Faróis, na manhã desse domingo (27). De rua em rua e pela feira, a comunidade reafirmava a alegria de ter Fábio Henrique ao lado do povo.

“Muito feliz em poder andar pelas ruas e receber o carinho da população. Os socorrenses estão abandonados, aqui no Parque dos Faróis as ruas estão esburacadas, não conseguem atendimentos da saúde, a juventude não consegue emprego”, destacou Fábio Henrique.

O motoboy Antônio Marcos afirmou que pelos locais onde passa, o município está abandonado. “Rodo em diversas comunidades e a realidade é muito triste. Estou feliz de ver Fábio Henrique aqui, veja como o povo abre as portas para ele”, enfatizou Antônio Marcos.

O cantor Leo, da dupla Leo e Lenílson, disse que está com Fábio Henrique porque existia o apoio à cultura. “Sou filho dessa terra e tive a honra de tocar no Forró Siri. Hoje, os artistas da terra estão buscando lá fora porque aqui não tem apoio. E Fábio fez muito”, destacou.

Por Henrique Matos