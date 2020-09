JUSTIÇA ELEITORAL MANTÉM PUBLICAÇÕES DE DANIELLE SOBRE ATOS DE CAMPANHA

27/09/20 - 07:22:45

A Justiça Eleitoral negou pedido do candidato do PDT, Edvaldo Nogueira, para que a candidata Danielle Garcia (Cidadania) retirasse de suas redes sociais publicações que divulgam agenda de campanha para este domingo, 27.

No entendimento do Juiz José Pereira Neto, as publicações se enquadram no que determina a legislação eleitoral. Ele destacou na decisão que “o conteúdo da reclamação está representado por print alusivo à agenda do dia 27 vindouro; publicação sobre “ADESIVAÇO” que se realizará domingo próximo; relação das atividades a serem efetivadas na referida data”.

Diante do exposto, o magistrado negou a liminar afirmando que “não se concebe propaganda antes da hora, sobretudo porque o dia vinte sete é exatamente a data que a lei definiu para início da propaganda eleitoral”. Com isso, as publicações com a programação da agenda de Danielle Garcia para este domingo seguem no ar. Entre as ações, uma mini carreata (concentração no Paraíso do Sul) e um adesivaço de veículos em seu comitê eleitoral, que também será inaugurado neste domingo.

Foto assessoria

Por Fábio Viana