Marinha abre 56 vagas para admissão ao Corpo Auxiliar de Praças

27/09/20 - 08:45:38

Estão abertas, até o dia 28/09/20, as inscrições no concurso público de admissão ao Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, no Rio de Janeiro-RJ, para 2021.

São 56 vagas reservadas a candidatos de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 25 anos, referidos a 01/01/21, e que tenham completado ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio Técnico.

As inscrições devem ser realizadas no site www.marinha.mil.br/sspm/, onde também poderá ser encontrado o edital com todas as informações necessárias.

O valor da taxa de inscrição é de R$46,00, havendo a possibilidade de isenção para candidatos oriundos de família de baixa renda.

O candidato realizará provas de Conhecimentos Profissionais para cada Área Técnica e Redação.

Os classificados passarão ainda por verificação de inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

Ao final do curso o aluno tem direito a soldo mensal bruto de R$2.627,00, uniforme, alimentação e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

SERVIÇO

Concurso Público de Admissão ao Corpo Auxiliar de Praças da Marinha

Inscrição: 09/09/20 a 28/09/20

Vagas: 56 vagas

Taxa de inscrição: R$ 46,00

Data da prova: 20/12/2020.

Informações: www.marinha.mil.br/sspm/ ou (71) 3507-3825

Foto: Facebook/Marinha do Brasil

Fonte: Marinha do Brasil