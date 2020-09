Padre Inaldo: não haveria maneira melhor de iniciar sua campanha

27/09/20 - 18:12:18

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, recebeu o apoio de centenas de socorrensses, que organizaram um evento, (seguindo todos os protocolos de segurança, em função da Pandemia de Coronavirus), oportunidade que anunciaram a decisão de acompanhá-lo no seu projeto de reeleição. Emocionado com o gesto, o prefeito reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando e realizando as obras que proporcionam uma vida mais digna à população.

Acompanhado do seu candidato a vice-prefeito, Manelito Franco e do ex- prefeito e deputado estadual, Zé Franco, Padre Inaldo disse que não haveria maneira melhor de iniciar sua campanha. Estou feliz com essa demonstração de carinho.

O povo de Socorro entendeu nosso esforço para transformar esse município em um canteiro de obras. Creches, postos de saúde, reforma e ampliação de escolas, construção de mil casas, construção da primeira UPA, cobertura da primeira etapa do canal do conjunto Jardim, pavimentação de centenas de ruas, consultórios odontológicos, construção da Arena Siri, são algumas das obras que beneficiam milhares de pessoas”‘ disse o prefeito.

Fonte e foto assessoria