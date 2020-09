POLÍCIA CIVIL DE MARUIM PRENDE SUSPEITO DE ROUBO E FURTO DE COBRE DE EMPRESAS

A Polícia Civil de Maruim prendeu na sexta-feira (25) Aildo Pereira Araújo, de 32 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa. O grupo seria responsável por diversos crimes de furto e roubo majorado, nos quais uma grande quantidade de cobre era subtraída de empresas.

Um dos roubos aconteceu no dia 5 de agosto deste ano, na zona rural de Santo Amaro das Brotas. A partir das informação colhidas, foi possível chegar aos indiciados, dentre os quais, além de Aildo, Igor Ramos da Cruz, foi preso na última semana em Nossa Senhora do Socorro pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Contra Igor, havia um mandado de prisão expedido com informações do inquérito policial instaurado em Santo Amaro das Brotas. O acusado, que fugiu ao primeiro cerco policial, foi capturado pela equipe da delegacia regional de Maruim, com o apoio da Core e da Divisão de Inteligência Policial (Dipol).

O delegado Ataíde Alves explicou que outro crime da organização, uma tentativa de roubo majorado ocorrida no dia 13 de agosto, em Maruim, também foi elucidado a partir da investigação de Santo Amaro das Brotas. Além disso, ficou comprovado que vários furtos e roubos que aconteceram em Alagoas também foram praticados pelo grupo.

Aildo, segundo as investigações, desempenhava a função de motorista. “A investigação está conta com muitas informações técnicas sobre o caso, assim como o histórico de rastreamento do veículo. Tudo isso será legalmente compartilhado com as autoridades policiais alagoanas”, informou o delegado.

A investigação contou com o apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipol). Os remanescentes do grupo foram presos em uma ação da Core, na última semana.

