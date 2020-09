Vice-govenadora faz balanço da campanha Solidarize-SE durante o Fórum Empresarial

27/09/20 - 08:23:38

Na tarde desta sexta-feira, 25, a vice-governadora Eliane Aquino compareceu à reunião do Fórum Empresarial de Sergipe. O evento mensal, que estava acontecendo de forma remota, teve a sua primeira edição após o início da pandemia do novo coronavírus. Com o tema “Integração Governo x Empresas”, o encontro visou a discussão de parcerias estratégicas entre a gestão pública e as empresas para que o estado de Sergipe possa retomar o ritmo de crescimento econômico.

A vice-governadora Eliane Aquino aproveitou a oportunidade do encontro para fazer uma prestação de contas da campanha Solidarize-se, projeto da Secretaria de Estado da Assistência e Inclusão Social de Sergipe (SEIAS), que conta com o apoio da Vice-governadoria. Os recursos arrecadados e os alimentos distribuídos pela campanha são fruto de doações de parte do empresariado sergipano.

“Nós buscamos fazer a prestação de contas para que os empresários parceiros pudessem visualizar os destinos que estavam sendo dados às contribuições de cada um e também com o objetivo de influenciar mais empresários a se juntarem a nós. Cada vez mais se torna necessário que um novo modelo de atuação, mais cooperativo, seja implantado na relação empresas x governo, porque o que todos queremos é que o nosso povo se desenvolva e a geração de renda é essencial para este fim”, enfatizou a vice-governadora.

Para o coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Joaquim Ferreira, iniciativas como a da campanha Solidarize-SE, merecem todo o apoio do setor empresarial. “A pandemia causou um estrago tanto na vida das pessoas, quanto na vida das empresas. Existem situações emergenciais, como a fome, que não pode esperar. Então eu tenho certeza que cada vez mais empresários vão apoiar essa iniciativa do governo do Estado. Estamos aqui para nos somar!”, assegurou o coordenador.

Juliano Farias Souto é sócio administrador do Grupo Fasouto, que foi o responsável pela doação de seis toneladas de alimentos à campanha Solidarize-SE. O empresário explicou a importância da solidariedade em virtude do momento delicado que todo o mundo passa e ainda fez um convite aos empresários para que se engajem na causa. “Vivemos um momento sem precedentes de uma crise mundial. A nossa empresa, como atua no comércio de insumos de primeira necessidade, não foi afetada tão violentamente, então a maneira que podemos retribuir para a sociedade é apoiando quem está fazendo o bem. Não poderíamos deixar de chegar junto com a iniciativa Solidarize-SE. Peço a todos os que possam, que conheçam a campanha e contribuam da forma que for possível. Aqui e agora, precisamos correr para minimizar o sofrimento de quem está passando por tantas privações”.

O Fórum Empresarial de Sergipe nasceu em 2000 e atualmente conta com 33 entidades, que discutem elaboram propostas que visam o desenvolvimento econômico e social de Sergipe.

Presenças

O evento ainda contou com as presenças de representantes do setor econômico e empresarial de Sergipe, do secretário de Estado do Turismo Sales Neto, do superintendente executivo da Secretaria de Estado Geral de Governo, Ademário Alves, do superintendente Especial de Programa de Parcerias Público-Privadas, Oliveira Júnior e do presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe, Antônio Luiz dos Santos.

