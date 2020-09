37ª Edição do Sarau no Coreto do município de Monte Alegre de Sergipe

28/09/20 - 08:58:12

O Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, chegou a sua 37ª edição, rompendo paradigmas, renovando esperanças e consolidando a essência da arte e da cultura nas nossas vidas. Nessa edição, “A Terceira idade” esteve em evidência. Sabemos o quanto é necessário trazer a temática para os diversos espaços sociais, porque os (as) nossos (as) idosos (as) sofrem com a invisibilidade, desrespeito e falta de atenção. O ser idoso é útil na construção da nossa sociedade. É dever da família, sociedade e poder público cuidar dele. O Sarau no Coreto, sendo um espaço social e cultural, não pode se esquivar de discutir tal temática. Temos a honra da parceria e apoio, ao longo desses anos, de seu Zuza, Zé Machado, Humberto, José, Dona Fátima entre outros (as) idosos(as).

Para a realização dessa edição, ainda virtualmente, contamos com a participação do jovem universitário Júnior Assunção que trouxe um apanhado do Estatuto do Idoso e evidenciou o suicídio. O bate-papo continuou com a presença de Padre Antônio Rodrigues, ex-pároco de Porto da Folha, que declamou um dos seus poemas e nos disse que “ser idoso é ser feliz”. Ressaltou que um dos males que acomete o (a) idoso (a) é a solidão.

Seguindo o caminho da felicidade na terceira idade, ouvimos e sentimos a energia positiva de Dona Fátima do artesanato. Uma idosa, dentre vários (as) idosos (as), que vive ativamente, desenvolvendo seu trabalho voltado para a arte e degustando cada instante de uma fase essencial na nossa vida. Salientou a importância do apoio da família e da sociedade.

Foi nesse percurso de denúncia, sabedoria, respeito e valorização àqueles (àquelas) cidadãos/cidadãs, peças fundamentais da nossa comunidade, que concretizamos mais uma edição do Sarau no Coreto. Reforçamos que é dever de todos (as) nós cuidar de cada um/uma deles(as).

Antes do encerramento, os (as) ouvintes foram noticiados (as) sobre a realização do I Concurso Fotográfico do Sarau no Coreto em homenagem aos 67 anos de Emancipação Política do município. As inscrições estarão abertas no período de 01 a 31 de outubro do corrente ano e é destinado a qualquer cidadão (ã) monte-alegrense. Além desse projeto, haverá o desenvolvimento do projeto “AR PURO” para conscientizar e incentivar a população a plantar uma árvore. Este projeto será desenvolvido pelos membros dos seguintes projetos: A Poesia indo à Escola, Clube Protagonista Escola Verde, De Mãos dadas com a Poesia, Plêiade Cavalo-do-cão e Sarau no Coreto.

Agradecemos aos/às participantes, acompanhantes e à população monte-alegrense pelo apoio. Vida longa ao Sarau no Coreto!

Carlos Alexandre N. Aragão

Idealizador do Sarau no Coreto