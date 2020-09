ACIDENTE ENVOLVENDO CARROS DE PASSEIO DEIXA VEÍCULOS PARCIALMENTE DESTRUÍDOS

28/09/20 - 08:16:16

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou na noite deste domingo (27) um acidente envolvendo dois veículos de passeio no cruzamento entre as ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos, no bairro Atalaia, em Aracaju.

Os agentes da SMTT bloquearam a rua Dr. Fernando Sampaio para o socorro da vítima e o fluxo de veículos foi desviado pela rua Aloísio Campos. Samu esteve no local, mas apesar do susto foram registrado apenas danos materiais.

Fonte: SMTT