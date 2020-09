AGÊNCIA DO INSS EM ARACAJU VOLTA A REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS NESTA SEGUNDA

28/09/20 - 05:35:36

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju, voltou a realizar perícias médicas, por agendamento, nesta segunda-feira (28), de acordo com a gerência executiva do órgão.

Esperam para passar por perícia em Sergipe, 24 mil segurados. As primeiras pessoas começaram a chegar para serem atendidas ainda na madrugada. O atendimento no INSS só acontece via agendamento, através 135, mas tem muita gente reclamando que não consegue fazer esse procedimento.

Além da agência da Ivo do Prado, que tem três médicos peritos, a unidade do Siqueira Campos também realiza perícia e tem oito profissionais em atuação. A expectativa é, nesta última, os atendimentos retornem ainda esta semana.