“AGORA É A VEZ DA CORAGEM DE MUDAR ARACAJU”, AFIRMA DANIELLE GARCIA

Mini Carreata, inauguração do comitê e adesivaço. Assim foi o primeiro dia de campanha da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (Cidadania), e do candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB). Os eventos contaram também com a presença de candidatos a vereadores que apoiam a Coligação Compromisso, Esperança e Verdade (Cidadania, PSB, PSDB e PL).

A agenda deste domingo, 27, data estabelecida pela Justiça Eleitoral para início das atividades de campanha, começou com uma mini carreata por diversas ruas do bairro Santa Maria, um dos mais carentes de Aracaju. O ponto de partida foi o Paraíso do Sul. Conforme a mini carreata avançava, Danielle Garcia apresentava seus projetos para a capital e recebia de volta as manifestações de apoio da população.

“Estou muito feliz com a receptividade muito boa que tivemos no Santa Maria. A energia das pessoas que saíram às portas nos cumprimentando, mandando beijos, fazendo coração e dizendo que está junto com a gente. Isso é gratificante e estou até surpresa”, afirmou Danielle Garcia.

A delegada destacou o início da ‘caminhada’ em busca de uma Aracaju melhor para todos. “Especialmente para os que mais precisam. Por isso, estamos levando uma mensagem de esperança, de que agora é a vez da coragem de mudar Aracaju e trazer dias melhores para os aracajuanos”, salientou.

O candidato a vice-prefeito, Valadares Filho, também agradeceu o carinho recebido dos moradores do Santa Maria. “As manifestações demonstram o apoio da população à candidatura de Danielle Garcia, que representa esse momento da coragem, da determinação e da mulher focada e competente que tem conhecido de perto os problemas de Aracaju e apontado as soluções. Ficamos felizes com a receptividade e não tenho dúvida que estamos no caminho certo da vitória. É apenas o início da caminhada rumo às mudanças que a nossa cidade tanto precisa”, enfatizou.

Ao passar em uma das ruas do Santa Maria, Danielle Garcia e Valadares Filho pararam a mini carreata para ouvir o desabafo de Dona Maria, revoltada com a atual gestão. “Precisamos de uma mulher que tenha poder e caráter para trabalhar por nós ao invés de tirar da gente. Tem que tirar esse político do poder”, declarou Dona Maria, mostrando o esgoto a céu aberto que passa em sua porta.

Adesivaço no Comitê

Do Santa Maria, a mini carreata seguiu para o Comitê, que também foi inaugurado neste domingo com a realização de um grande adesivaço de veículos. O comitê está localizado na avenida Hermes Fontes (ao lado da Farmácia Pague Menos).

“Agradeço a cada um que esteve conosco nesta mini carreata e veio aqui no comitê plotar o carro para ajudar a levar nossa mensagem por toda a cidade. Gratidão pelo apoio à nossa candidatura e por confiarem em nosso projeto para a capital. Vamos juntos por Aracaju”, ressaltou Danielle Garcia.

