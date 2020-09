Banco do Nordeste abre inscrições para vaga de estágio em Jornalismo

28/09/20 - 12:19:46

Estudantes do curso de Jornalismo podem participar de processo seletivo para estágio na Assessoria de Comunicação do Banco do Nordeste. Para concorrer à seleção, o universitário deve encaminhar currículo e histórico escolar para o e-mail [email protected] e à Super Estágios (www.superestagios.com.br). É necessário fazer cadastro prévio gratuito.

O estágio tem jornada de 20 horas semanais, em horário a combinar. Entre os benefícios, estão bolsa-auxílio de R$ 810,00 e auxílio-transporte de R$ 100,00. Podem participar estudantes a partir do 5º período do curso. O prazo de inscrição termina na próxima terça-feira, dia 6 de outubro.

Banco do Nordeste