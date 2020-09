CAPITÃO SAMUEL É RECEBIDO PELO COMANDO DA PM PARA DISCUTIR PROMOÇÕES

28/09/20 - 17:06:18

Nesta segunda-feira, 28, os coronéis do Alto Comando da Polícia Militar de Sergipe receberam o deputado estadual Capitão Samuel para uma reunião. Durante a conversa foram discutidas questões que envolvem o Projeto que cria o regime de proteção social dos PMs e sobre o projeto de lei que fala da lei de promoções que foi discutido pelas Associações Militares e pelo comando.

Atualmente, o projeto de lei de promoções se encontra no sub comando da Polícia Militar, com o coronel Paiva.

Segundo o Capitão Samuel, ele já assumiu um compromisso junto à instituição, junto ao Alto Comando e junto à tropa. “Eu acredito que com uma discussão ampla, como essa que aconteceu, buscaremos uma viabilidade política para a sua aprovação. Lembrando que o importante para o sucesso deste projeto é a união das associações, das lideranças políticas, da corporação, dos oficiais e dos praças”, ressalta.

O parlamentar ainda diz que “todos precisam ter o mesmo objetivo, que é servir à toda a sociedade sergipana. Precisamos ter leis que possam reconhecer o trabalho desenvolvido por policias e bombeiros militares de Sergipe”, finaliza.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria