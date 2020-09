Conselho Estadual de Saúde promove 1ª reunião presencial após fase crítica da pandemia

28/09/20 - 09:05:16

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE) promove a 240ª Reunião Ordinária. Esta vai ser a primeira reunião presencial após a fase crítica da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mas obedecendo aos protocolos sanitários vigentes, como a Portaria nº 236/2020 da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O encontro acontece na próxima terça-feira, 29, às 8h30, no auditório da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), localizada na Travessa Basílio Rocha, 49, no bairro Getúlio Vargas, nesta capital.

A reunião terá como pautas a apresentação do trabalho do Centro de Informação e Investigação Toxicológica (Ciatox) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse); Aprovação da Regulamentação dos Conselhos Regionais de Saúde; Apresentação dos resultados da pesquisa de Saúde do Trabalhador sobre a síndrome de Burnout e, homenagem às pessoas que colaboraram com o controle social e foram vítimas fatais da Covid-19 como o conselheiro estadual José Lúcio Alves Costa, o motorista Wellington Costa da Silva e o membro da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do CES/SE, Daniel Geraldo de Rodrigues Castro.

O CES/SE é o órgão colegiado em caráter permanente e deliberativo do controle social relativo ao Sistema Único de Saúde (SUS), composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política estadual de saúde.

Serviço

O que: 1ª Reunião Ordinária presencial do CES/SE após fase crítica da Covid-19

Quando: Nesta terça-feira, 29 de setembro.

Horário: Às 8h30.

Onde: No auditório da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), localizada na Travessa Basílio Rocha, 49, no bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE.

Contato: Gleydiomar Góis (Assessora de Imprensa do CES/SE) – (79) 99958-9450

Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE)