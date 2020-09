Danielle ouve reivindicações dos servidores do município de Aracaju

Na manhã desta segunda-feira (28), a candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), foi até a sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju (Sepuma), ao lado de seu candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), para ouvir quais são as principais demandas da categoria.

O presidente do sindicato, Nivaldo Fernandes, disse que há muito tempo a categoria vem sofrendo com a administração atual. “Estamos com os salários congelados há anos, o atual prefeito não obedece o piso salarial de diversas categorias dos servidores e sequer existe a abertura para uma mesa de negociação entre a gestão e o sindicato, não há diálogo”, completou.

A delegada Danielle afirmou que também é servidora pública, só que da esfera estadual, e que entende as reivindicações e conhece de perto esse sentimento porque os problemas e as demandas são praticamente iguais.

Um dos membros do Sepuma questionou a candidata sobre a possibilidade de reajuste do salário dos servidores. Danielle respondeu que “o reajuste do salário dos servidores é possível cortando alguns excessos em relação aos gastos públicos. O município tem dinheiro sim, mas, na minha opinião, faz as escolhas erradas. São essas escolhas erradas que acabam penalizando os servidores públicos”, lamentou.

O candidato a vice-prefeito, Valadares Filho, disse que essas reivindicações dos servidores são antigas. “Ao lago de Danielle teremos uma mesa de diálogo permanente com o sindicato e as categorias para poder resolver esses problemas que a atual gestão não tem interesse”, afirmou.

Na oportunidade, foi entregue uma Carta Compromisso aos candidatos contendo os principais pleitos, como: a realização de concurso público; o pagamento do salário dos servidores dentro do mês; a garantia de revisão anual dos vencimentos básicos; manutenção do diálogo frequente com as categorias; política municipal de valorização do servidor público; ações de educação previdenciária; fortalecimento do Aracaju Previdência; manutenção do convênio com o IPES Saúde; dentre outros.

