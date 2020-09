DE VIRADA, CONFIANÇA PERDE PARA A PONTE PRETA NA 11ª RODADA DA SÉRIE B

28/09/20 - 08:02:00

Mesmo com vários desfalques no elenco por causa da Covid-19, o Confiança foi até o município de Campinas em São Paulo para enfrentar a equipe da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, na noite deste domingo (27/09). O conforto foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Além de oito atletas infectados pela Covid-19, o técnico Daniel Paulista não contou com o zagueiro Matheus Mancini suspenso e o volante Jeferson que está no departamento médico. Todos esses problemas não impediram que o Confiança fizesse uma boa parte contra a equipe da Ponte Preta.

No primeiro tempo os dois times se respeitaram bastante e poucas jogadas de perigo foram criadas. Mas, na segunda etapa a partida esquentou e a produtividade do jogo aumentou. O Confiança não se intimidou e abriu o placar aos cinco minutos com o atacante Ítalo. Com o gol, a Ponte Preta foi pra cima e empate e em seguida virou o placar. O empate saiu aos 20 minutos com um gol contra do zagueiro Luan. Ele foi tentar cortar um cruzamento e acabou marcando.

E a virada saiu aos 29 minutos em cobrança de falta. Um golaço do meia Bruno Rodrigues colocou no a bola no ângulo. Após, a virada o Confiança criou boas jogadas e buscou o empate, mas o jogo ficou mesmo no 2×1.

Com o resultado a equipe do Confiança soma 11 pontos é o 13º colocado da Série B. Na próxima rodada terá pela frente o Brasil de Pelotas, às 16h30, no quarta-feira (30), na arena Batistão, em Aracaju-SE. A Ponte Preta é a terceira colocada e na próxima rodada enfrenta fora de casa equipe do Cruzeiro, na arena Mineirão, quarta-feira (30).

FSF

Foto: Álvaro Neto