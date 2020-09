Desejo por mudança marca primeiro dia de campanha de Márcio Macêdo

28/09/20 - 05:43:14

Durante todo o domingo, o petista participou de atividades em diversos bairros de Aracaju e, em todas elas, as lembranças das gestões do PT e esperança por dias melhores se fizeram presente

O candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), seguiu em agenda pela capital durante a tarde e noite deste domingo, 27. Em todos os locais que ele esteve, a receptividade do povo, atrelada à saudade de ter um governo participativo e que abraça a população, foram constantes. Fator que, para ele, só reforça a certeza de que a capital está “com saudades de uma gestão para todos”.

“Nossa caminhada será marcada pelo diálogo com a população que merece muito mais atenção da prefeitura. Assuntos como investimentos na educação, empreendedorismo, saúde cultura e esporte sempre estarão presentes e serão realidade em nosso governo. Transformar Aracaju em uma cidade mais inclusiva, solidária e com desenvolvimento é o maior desejo do meu coração. Sempre sonhei em ver nossa gente sendo tratada com a atenção que merece. Com o carinho que nosso povo precisa. Por isso, estou aqui. Pronto. Disponível, e com força de vontade para trabalhar, incessantemente, por cada aracajuano e aracajuana”, disse.

No conjunto habitacional Senador José Eduardo Dutra, localizado no bairro Porto D’antas, na Zona Norte de Aracaju, Márcio conversou com os moradores e apresentou propostas reais, e possíveis, para a região. No local, também houve o lançamento da candidatura a vereador de Mano Sinho e o futuro prefeito da capital ressaltou a necessidade de um representante da comunidade na Câmara de Vereadores para, dessa forma, contribuir com investimentos em todos os cantos da cidade, sobretudo naqueles mais carentes.

“Esse conjunto leva o nome do meu amigo e irmão, Senador José Eduardo Dutra. Uma justa homenagem para esse grande homem. É um conjunto muito lindo. Dizem que parece com a 13 de julho, mas aqui é ainda mais belo, pois tem o DNA do povo. Para que nós possamos mudar a realidade da periferia de Aracaju, precisamos retomar a participação popular. Eu fui o secretário do Orçamento Participativo, portanto sei como fazer e vou fazer. Vamos cuidar do povo que mais precisa”, declarou.

Respeito à cultura tradicional

Apoiador e incentivador da cultura local e, também, da valorização e inclusão dos povos de terreiro nos debates públicos, Márcio esteve em duas solenidades em alusão a Cosme e Damião – que, no sincretismo religioso, são representados pelos Ibejis e Erês. Durante as celebrações, realizadas nos bairros Santos Dumont e América, o petista reforçou a importância de políticas sociais voltadas às religiões de matriz africana.

“No Santos Dumont, visitei a casa da Mãe Neide para partilhar do caruru do dia de Cosme e Damião. O terreiro criado pela Mãe Nair, em 1958, é um dos mais tradicionais de Aracaju. Eu sei da importância do povo preto para o Brasil e, consequentemente, para Aracaju. Tenho profundo respeito e admiração pelas religiões de matriz africana, por isso, aproveitei a oportunidade para pedir boas energias para seguir a minha caminhada e me tornar o prefeito que cuidará da nossa gente”, revelou.

Já no bairro América, Ao lado do candidato a vereador, Jefferson Lima, e do ex-deputado estadual, Robson Viana, Márcio celebrou os santos junto à comunidade local em clima de harmonia e unidade. Mostrando, mais uma vez, seu olhar para todos e todas. Sem distinção. “Não podia terminar o dia sem cumprimentar os amigos do bairro América, principalmente Belo que, há tantos anos, realiza uma linda festa em homenagem a São Cosme e São Damião. Precisamos entender, respeitar e incluir todas as manifestações religiosas existentes em nossa cidade. São elas que formam e trazem marcas importantes a nossa cultura. Nossas raízes precisam ser preservadas e podem ter certeza que, em nossa gestão participativa, a valorização e incentivo serão reais”, garantiu.

Homenagem

Na Orla de Atalaia, Márcio participou do lançamento da candidatura de Ari da Feira do Turista, que desenvolve um grande trabalho de fomento à cultura e turismo da capital. “Foi um momento de celebração e união de forças. É com essa alegria, com esse espírito de transformar Aracaju, que iremos fazer uma administração para todos e todas. Uma mudança de vida para o povo. Com o povo. Por isso precisamos caminhar juntos com todos os nossos candidatos para, dessa formar, desenvolvermos todos os setores da capital”, afirmou.

Na oportunidade, o petista também recebeu uma grata surpresa: de forma espontânea, alguns artistas que estavam no local apresentaram canções que irão fazer parte da campanha. “A nossa caminhada segue tão forte e tão linda que, inesperadamente, fui presenteado com três músicas muito animadas que irão agitar ainda mais a nossa campanha. Foi um momento de muita emoção”, enfatizou.

Da assessoria

Foto: Janaína Santos