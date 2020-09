Dr. Samuel Carvalho começa campanha para prefeito pelo João Alves

O candidato do Cidadania 23 à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho, começou neste domingo (27) sua campanha eleitoral com uma caminhada pela feira do João Alves, onde moradores do município afirmaram seu apoio e necessidade de mudança em Socorro.

Acompanhado de sua esposa Adriana Carvalho e de seus apoiadores, Dr. Samuel chegou ao bairro por volta das 9h. Ele cumprimentou moradores, fez compras na feira, ouviu reclamações da atual administração municipal e falou seu Plano de Governo por um novo olhar e por um novo tempo para Socorro. Era nítido no olhar dos socorrensses a expectativa de mudança.

Segundo o candidato, muito precisa ser feito por Socorro, seja na educação, saúde, segurança e infraestrutura. Para ele, a velha política não deve chegar mais ao poder. “O sofrimento do socorrense me fez repensar e enxergar que a política precisa de pessoas sérias e compromissadas com o bem-estar da população. Nosso compromisso é repactuar a relação do poder público com o povo, para assegurar aos socorrenses melhores oportunidades de trabalho, de desenvolvimento profissional e pessoal e de qualidade de vida. Não aguentando mais os mesmos de sempre que nada fazem comandado a gestão municipal”, afirmou.

A moradora Márcia Silva, afirmou que é preciso um homem de caráter, que conheça a realidade do povo e que tenha compromisso com a cidade. “Vejo Dr. Samuel como a mudança para nós. Estamos cansados de promessas, precisamos de um pessoa do bem, que tenha caráter e compromisso para cuidar de nós e da nossa cidade. Vejo isso nele, ele mora aqui, trouxe emendas para a cidade e eu votarei nele porque acredito que teremos dias melhores”, pontuou.

Fonte e foto assessoria