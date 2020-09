Educação divulga resultado da primeira etapa para bolsistas do Programa Alfabetizar pra Valer

28/09/20 - 14:25:52

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), divulga o resultado da primeira etapa da seleção para bolsistas de extensão tecnológica do Programa Alfabetizar pra Valer.

Para ter acesso ao resultado, após a interposição de recursos da primeira etapa, o candidato deve procurar os canais de comunicação das secretarias municipais de Educação de alocação da vaga para a qual se inscreveu. Para os candidatos às vagas nas diretorias regionais de Educação o resultado está divulgado no site da Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura, podendo ser conferido no link:

https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/7ac5a868-ae7f-401a-ab04-52f81a33ee63.

Ao todo, 70 municípios pactuaram adesão ao Programa Alfabetizar pra Valer, do Governo de Sergipe. Contudo, nessa versão do processo, estão contempladas somente as vagas destinadas aos 53 municípios que, além de pactuados com o programa, concordaram com a retomada do Processo Seletivo no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais. Assim, foram disponibilizadas 53 vagas para a função Coordenador Municipal (Nível II) e 136 vagas para a função Formador (Nível III). Os demais 17 municípios pactuados com o Programa e que não concordaram em retomar a seleção no atual contexto realizarão a seleção posteriormente.

Segundo Josiane Andrade Santos, diretora do Serviço de Articulação e Assistência aos Municípios (SEAAM/Ascam/GS/Seduc), “o Programa Alfabetizar pra Valer tem como um dos seus eixos a formação continuada para professores que atuam no último ano da Educação Infantil e no ciclo de alfabetização. A função dos bolsistas é justamente atuar oferecendo suporte aos professores alfabetizadores para a utilização sistêmica do material didático complementar, bem como realizando planejamento assertivo e

promovendo o acompanhamento pedagógico das escolas da rede pública de ensino de Sergipe envolvidas no Programa”.

Próximas etapas

Na próxima quarta-feira, 30, até o dia 6 de outubro, serão realizadas as entrevistas com os candidatos aprovados na primeira etapa. No dia 9 de outubro haverá a divulgação do resultado preliminar da segunda etapa. De 13 a 14 de outubro será o período para interposição de recursos da segunda etapa. Em 19 de outubro haverá a divulgação da classificação da segunda etapa. E no dia 23, a divulgação do Resultado Final e Convocação dos Bolsistas, por meio do site da Seduc (www.seduc.se.gov.br).

Para fins da seleção, os bolsistas de Extensão Tecnológica de Nível II atuarão como Coordenadores Municipais do Prograna Alfabetizar pra Valer, com remuneração de R$ 1.000,00, e os bolsistas de Extensão Tecnológica de Nível III atuarão como Formadores nas redes municipais e/ou estadual, e serão remunerados com o valor de R$ 600,00.

Requisitos

Os candidatos à vaga de Coordenador Municipal devem ser profissionais, inclusive servidores públicos, com titulação mínima de graduação nas áreas de educação para execução de atividades de planejamento, avaliação, acompanhamento e execução dos objetivos e metas para realização de estudos e reflexão continuada de cada um dos eixos do Programa Alfabetizar pra Valer, sobre os conteúdos e estratégias formativas e supervisão e organização da estratégia de formação dirigida às equipes municipais.

Já para a função de Formadores, os candidatos deverão ser profissionais, inclusive servidores públicos, que atuarão na capacitação contínua de professores quanto às metodologias empregadas no Programa Alfabetizar pra Valer e acompanhamento e avaliação da execução do programa.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM