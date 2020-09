Edvaldo apresenta o Cidade Futuro, projeto que prepara Aracaju para gerações

Candidato à reeleição, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), inscreveu no programa de governo da coligação ‘Pela Vida. Pela Cidade.’ o projeto Cidade Futuro, a partir do qual, junto à candidata à vice, delegada Katarina Feitoza, pretende implantar um processo de desenvolvimento compartilhado da cidade, “democratizando conquistas e possibilitando conectar as pessoas ao acesso real aos direitos que a cidade pode e deve oferecer”.

De acordo com Edvaldo, o Cidade Futuro é um projeto que pensa Aracaju como um conjunto de segmentos a serem abordados como um todo indivisível “e completamente integrado”, com foco em seis grandes eixos estruturantes de desenvolvimento. “A solução para os problemas de Aracaju e sua preparação para o futuro que queremos passa pela visão de uma cidade integral, integrada e multilateral”, afirma o prefeito.

“O crescimento que pensamos para os próximos anos é pautado na certeza de que se opera uma transformação no perfil socioeconômico da cidade, com a alteração de cadeias econômicas que foram estruturantes nas últimas décadas e pelo reposicionamento da sua vocação e matriz de desenvolvimento”, explica Edvaldo.

Para isso, Edvaldo e Katarina projetaram ações centradas em seis grandes eixos estruturantes, voltados ao desenvolvimento econômico da cidade, ao desenvolvimento sustentável da Zona de Expansão, à revitalização do Centro, à modernização do parque pública, ao reforço da mobilidade urbana, com a integração de novos modais de transporte, como o hidroviário e à Rede de inovação.

Educação, saúde, transporte e mobilidade urbana inteligente, segurança, moradia, ressalta Katarina, são aspectos que andam juntos e a solução de um tem impacto positivo para a solução do outro. “É necessário compreender a cidade como um conjunto, que se relaciona com as demais cidades da região metropolitana”, destaca a candidata à vice-prefeita.

Cidade Empreendedora

A partir do eixo Cidade Empreendedora, Edvaldo e Katarina se comprometem a instituir políticas públicas para fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, de modo a otimizar as atuais e as futuras vocações econômicas.

Cidade Expansão

Com o Cidade Expansão, os candidatos a prefeito e à vice da coligação ‘Pela Vida. Pela Cidade.’ propõem implementar um novo modelo de desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis da região. No Programa de Governo, Edvaldo e Katarina asseguram levar aos povoados Mosqueiro, Areia Branca, Matapuã, São José e Robalo infraestrutura de drenagem e pavimentação.

Para essas localidades, o Cidade Expansão propõe medidas de qualificação urbana, implantação de uma rede de cuidados, instituição de zonas de atração de atividades econômicas, voltadas às micro-vocações regionais, adoção de medidas de incentivo fiscal e a geração de emprego e renda, com foco para moradores da região.

Cidade Central

Para a região central da cidade, Edvaldo e Katarina projetaram ações de valorização da região, entendida pelos candidatos como “polo comercial”. A proposta do Cidade Futuro para essa região é fomentar a ocupação dos espaços livres e equipamentos públicos e privados para a cultura, o lazer e o turismo, de modo a viabilizar a atração e estimular a instalação e desenvolvimento de atividades empresariais e profissionais vinculadas aos ecossistemas da inovação e da economia criativa.

“Para isso, vamos implantar um programa de valorização e reforma das fachadas e marquises e incentivar a habitação para as múltiplas faixas de renda, sobretudo nos imóveis abandonados ou subutilizados, de usos mistos e a multifuncionalidade”, garante os candidatos no Programa de Governo registrado na Justiça Eleitoral.

Cidade Luz

A partir do eixo Cidade Luz, Edvaldo e Katarina se compromete a renovar, ampliar e qualificar a iluminação pública de Aracaju com substituição total das lâmpadas atuais por lâmpadas de led, “possibilitando mais luminosidade com maior eficiência energética, segurança e proteção, valorização dos espaços públicos de grande circulação e convivência nos bairros como as praças e avenidas e os marcos urbanos e históricos da cidade e a integração do sistema com a rede de lógica e câmeras de videomonitoramento”, destaca o prefeito.

Cidade Rápida

Por meio do Cidade Rápida, o candidato à reeleição e aperfeiçoar e a candidata à vice propõem implantar o conceito de “Cidade de 15 minutos”, a partir do reforço da mobilidade urbana, de forma inteligente e ativa, com a integração de novos modais de transporte, como o hidroviário.

Rede Inovadora

Com a criação da rede inovadora, o Cidade Futuro projeta o desenvolvimento de políticas com apoio ao mapeamento de ecossistemas, cadeias produtivas com potencial socioeconômico e a implementação de práticas inovadoras na gestão pública municipal. Isso tudo para promover a instalação de startups e empreendimentos de Educação, Tecnologia e Inovação; criar espaços colaborativos para o engajamento de capital humano e criativo e parceria com a comunidade, em consonância com o programa de revitalização do Centro.

“Para isso, será preciso dotar a cidade de uma forte capacidade competitiva em diversas áreas que exigem qualificação e especialização, além de ações e obras estruturantes que vislumbram a Aracaju do futuro”, conclui Edvaldo.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes