Estão Abertas as inscrições para o programa de trainees da Yduqs

28/09/20 - 12:29:43

Com o objetivo de revelar, formar e desenvolver futuros profissionais para o setor de educação, a Yduqs, uma das maiores organizações de ensino superior no Brasil, que abrange 15 instituições de ensino, entre elas a Estácio, abriu inscrições para seu Programa Trainee 2021. O perfil dos candidatos é de pessoas inquietas e sempre em busca de desafios, e que queiram produzir impacto positivo na sociedade por meio de uma educação transformadora. Os profissionais selecionados irão trabalhar em uma das áreas da própria Yduqs, em projetos ligados ao ensino nas modalidades presencial, digital e em áreas de suporte à atividade.

A etapa de inscrição vai até a próxima quarta-feira (30) e os interessados deverão fazer seus cadastros no link: https://traineeyduqs.gupy.io. Poderão concorrer a uma das vagas profissionais que concluíram o ensino superior de dezembro/2018 a dezembro/2020, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias, Economia, Estatística, Letras, Ciências da Computação, Engenharias, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Matemática, Economia, Pedagogia e Psicologia. Após a contratação, os trainees poderão ser posicionados em cargos de liderança, especialistas e analistas nas áreas que foram previamente selecionados.

O programa terá duração de um ano e os selecionados serão acompanhados pela alta liderança da empresa nas áreas de Vendas e Marketing, Finanças, Conteúdos Digitais, Gente & Gestão, Ensino, Operações Digitais, Relações Governamentais e Comunicação e Transformação Digital. Eles também poderão ganhar bolsas de estudo para MBA, além de um salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios. O processo seletivo terá várias etapas, como triagem e testes, dinâmicas, painel com executivo, proposta profissional e, por fim, o mais esperado momento: a admissão. A partir dessa etapa, esse jovem profissional terá a oportunidade de trabalhar em novas soluções para ampliar a qualidade e a abrangência do ensino superior no país.

Etapas de treinamento

“Durante o ano do programa, os participantes passam por etapas de treinamento, integração, job rotation, e terão a oportunidade de tocar um projeto de alta relevância e impacto para nossa organização e nossos alunos. Além disso, o profissional, em razão desses projetos, terá contato com os principais líderes da nossa empresa, o que contribuirá com o crescimento profissional de suas competências. Por isso, buscamos os melhores talentos do mercado, que sejam protagonistas de sua carreira, com espírito empreendedor, curiosos e ambiciosos para promover as mudanças necessárias, que estejam dispostos a construir, junto com essa equipe, os próximos estágios da educação superior no Brasil.” comenta Larissa Colombo uma das responsáveis pelo setor de Atração e Seleção da companhia. Segundo ela, os trainees têm grandes chances de serem aproveitados internamente após o término do programa.

Renata Mendonça, gerente de Desenvolvimento Organizacional da Yduqs, destaca a importância do programa. “Nossa companhia tem uma combinação de solidez e segurança, mas está sempre inovando e elaborando produtos e ações diferenciadas todos os dias e em todo o Brasil. Estamos crescendo, diversificando nossa atuação e queremos fazer coisas inéditas no mercado de educação, o que transforma esse programa em uma oportunidade única de desenvolvimento profissional”.

Fonte e foto assessoria