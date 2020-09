Governo de Sergipe celebra acordo operacional com operadora de turismo

A partir desta segunda-feira (28), os produtos turísticos de Sergipe passam a ser comercializadas pelo programa de vendas ‘Shopping de Viagens Agaxtur 2020’.

Esse acordo operacional celebrado pelo Governo de Sergipe com a Agaxtur, que é considerada uma importante operadora de turismo no mercado brasileiro, visa alavancar a demanda turística, aumentando o fluxo de visitantes no estado.

O convênio foi realizado pelo Governo estadual, através da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) com o objetivo de impulsionar o Destino Sergipe. A empresa Agaxtur, negociou tarifas especiais com a rede hoteleira e agências de receptivo, o que vai permitir ofertar produtos turísticos com preços promocionais e condições especiais, e com isso, acelerar as vendas para Sergipe e fortalecer a cadeia produtiva do turismo alavancando a economia.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, as ações virtuais e as campanhas promocionais de vendas, em parceria com as principais agências de turismo do Brasil, são os caminhos para o alavancar o turismo. “Participarmos de ações como essa do ‘Shopping de Viagens Agaxtur 2020´ é fundamental, pois são estímulos importantes para aquecer a indústria do turismo. Entendemos que o turismo é construído de forma organizada e coletiva, e o Estado de Sergipe está cumprindo com o papel de apoiar a comercialização e a promoção contínua, para manter sempre em alta o interesse pelos nossos destinos, tanto das agências de viagens, quanto dos turistas”, afirma o secretário.

Promoção

Todos os anos a empresa realizava presencialmente o evento ‘Shopping de Viagens Agaxtur’, que acontecia em um grande estande no piso térreo do Shopping Eldorado, em São Paulo, sendo um mês todo dedicado às vendas. Este ano, devido a pandemia, a Agaxtur está realizando essa ação promocional nas suas mais de 100 lojas espalhadas pelo país e nas mídias digitais.

A campanha promocional de Sergipe está disponível no link http://materiais.agaxturviagens.com.br/sergipe.

