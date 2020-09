Homem de 33 anos é assassinado a tiros em povoado no município de Lagarto

28/09/20 - 13:34:22

A polícia está investigando o motivo da morte de um homem e um outro que foi alvejado com tiros neste domingo (27), no povoado Brasília, em Lagarto.

As informações passadas por populares são de que os dois homens estavam em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha quando foram baleados. Um deles, identificado como Diêgo Santos, de 33 anos, morreu no local e o outro foi socorrido com vida e levado para o hospital Universitário de Lagarto (HUL).

A Polícia Civil de Lagarto investigará o crime.