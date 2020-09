Itabaiana empata fora de casa e FreiPaulistano perde na 2ª rodada da Série D

28/09/20 - 10:17:44

Os representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF) entraram em campo na deste domingo (27) no Campeonato Brasileiro da Série D. As duas equipes estão no grupo A4, ao lado do ABC, Central-PE, Coruripe-AL, Potiguar, Jaciobá e Vitória da Conquista-BA.

O Freipaulistano enfrentou dentro de casa no município de Frei Paulo-SE, a equipe do Vitória da Conquista-BA. A partida aconteceu às 16 horas, no estádio Jairton Menezes (Titão). A equipe baiana venceu por 1×0, gol de Marquinhos aos 23 minutos do primeiro tempo.

O Itabaiana enfrentou fora de casa, a equipe do Central, no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE. A partida ficou no empate em 2×2. O time sergipano abriu o placar com gol do meia Otávio aos 49 do 1º tempo. No segundo tempo a equipe pernambucana empatou e virou o jogo com gols de Leandro Costa aos 15 minutos e Soares aos 19 minutos. O Itabaiana foi valente e aos 27 minutos, o meia Otávio novamente empatou a partida. Final: Central 2×2 Itabaiana.

Na terceira rodada as equipes sergipanas jogam na próxima quarta-feira (30/09). O Freipaulistano terá pela frente o Jacyobá, às 16 horas, no estádio Titão, em Frei Paulo. O Itabaiana enfrenta o Coruripe, às 19 horas, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana-SE.

FSF

Foto: Danilo Farias