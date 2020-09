MUSEU DA GENTE SERGIPANA SEGUE TEMPORARIAMENTE FECHADO PARA VISITAÇÃO

28/09/20 - 15:56:31

O Instituto Banese comunica que o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda seguirá temporariamente fechado para visitação. Mesmo diante do anúncio feito pelo Governo Estadual no último dia 24, que autoriza a reabertura de museus, cinemas, teatros e outros equipamentos culturais a partir desta segunda, 28, a instituição permanecerá sem receber visitas presenciais a fim de concluir serviços de renovação do parque tecnológico para melhor atender ao público quando retomar as atividades presenciais.

A visita virtual segue disponível possibilitando que o visitante realize um passeio em 360º por todas as instalações, conheça ou revisite todo o conteúdo histórico e cultural presente no acervo do museu e desfrute das experiências sensoriais oferecidas por ele. Para realizar a visita basta acessar www.museudagentesergipana.com.br.

Além disso, o cronograma de atividades culturais continua sendo realizado de forma virtual através das redes sociais da instituição. Toda a programação está disponível no Instagram do museu (@museudagentesergipana_oficial).

Por Tarcila Olanda