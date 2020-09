POLÍCIA CIVIL RECUPERA EM MARUIM DOIS VEÍCULOS ROUBADOS FIM DE SEMANA

28/09/20 - 06:50:19

Policiais civis lotados em Maruim recuperaram no final de semana dois veículos que tinham sido roubados em cidades do interior.

No domingo (27), foi recuperada uma moto que tinha sido roubada no sábado, 26, no município de Itabaiana.

Já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28), foi apreendida uma carreta branca, que tinha sido roubada ontem na cidade de Cristinápolis.

Informações e foto PC/SE