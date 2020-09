PREFEITURA DE ARACAJU PROMOVE MINICURSO PARA QUALIFICAR PROFISSIONAIS

28/09/20 - 14:17:06

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), em parceria com a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) oferece minicurso de capacitação para impulsionamento do ramo turístico na capital. O “Aracaju Qualifica Turismo” é uma nova proposta que chega para alavancar ainda mais nossa economia local.

Visto a diminuição da proliferação no número de casos, a Fundat oferta esta turma de forma presencial, porém dentro das medidas de segurança para evitar novas contaminações, como o uso obrigatório da máscara, álcool em gel, medidor de temperatura e distanciamento social a fim de evitar aglomeração.

Os encontros, que acontecem entre os dias 28 a 30 de setembro, têm carga horária de 10h e oferece ao participante a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos na área específica e conseguir encaixar novas habilidades ao currículo dos profissionais ligados ao setor turístico como recepcionistas de hotéis, atendentes de bares e taxistas. As aulas vão ocorrer na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju – Av Murilo Dantas, 881 (Galeria Farol Center, 1º andar/ Bairro Farolândia.

As vagas são limitadas em até 30 participantes, que serão distribuídos no local de acordo com as medidas de distanciamento exigidas pelos órgãos de saúde, com o intuito de evitar aglomerações.

A presidente da Fundação, Edivaneide Lima, reforça o trabalho que vem sendo feito pelos órgãos competentes para garantir a segurança de todos. “Vivemos um momento em que tivemos que nos readaptar a muita coisa. Esse “novo normal” que nos espera, é algo ainda desconhecido, mas conseguiremos nos encaixar e superar tudo isso”, acredita a presidente.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e o participante que deseja garantir sua vaga na transmissão ao vivo deve se cadastrar enviando um e-mail para o setor de Diretoria de Formação para o Trabalho ([email protected]) com as seguintes informações:

Nome completo (com acentuação se for o caso e sem abreviações);

Nome do curso;

RG;

CPF;

Data de Nascimento;

Nome da mãe;

Endereço (com CEP);

Número de telefone;

Os participantes receberão o certificado de participação que será encaminhado para o e-mail utilizado no momento da inscrição.

Informações:

28 a 30 de Setembro

28 e 29/09: 09 às 12h e 30/09: 08 às 12h

Local: Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju – Av Murilo Dantas, 881 (Galeria Farol Center, 1º andar/ Bairro Farolândia.

Público alvo: Recepcionistas de hotéis, atendentes de bares e taxistas.

Facilitadoras:

Viviane Castro

Denilda Caldas

Por Alana Karolina Gois