Samuel participa de solenidade de promoção de 6 PMs ao posto de 2º tenente

28/09/20 - 14:48:31

Na manhã desta segunda-feira, dia 28, o deputado estadual Capitão Samuel participou da solenidade de promoção de 6 policiais militares ao posto de 2º Tenente PM, cuja solenidade ocorreu no salão nobre do Quartel Central Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

Durante a solenidade o parlamentar fez questão de destacar a alegria que estava sentindo com a promoção dos novos oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, dizendo “estou muito feliz primeiramente porque foi uma lei nossa, onde pagamos 60 vagas de oficial QOPM e transformamos essas vagas para QOAPM, que é aquele oficial que vem do quadro de praça e chega a ser oficial. Eu fico muito feliz por poder ter beneficiado a maior parte da tropa, os praças, que tanto trabalham durante a sua vida na corporação e merecem ter o devido reconhecimento. Agora estou vendo na prática a lei que criei, onde alguns praças estão sendo promovidos ao posto de 2º Tenente e fazendo o juramento. É gratificante ver a felicidade dos familiares neta hora. Quem ganha com isso é a sociedade, que ganha Tenentes mais experientes, os quais têm uma grande vivência na corporação e vão passar a comandar tropas no terreno, na labuta diária”.

Matéria e foto do blog Espaço Militar