Seduc disponibiliza programação da 24ª semana de videoaulas na TV Aperipê

No período de 28 de setembro a 2 de outubro, os alunos da rede pública poderão acompanhar as videoaulas do programa Estude em Casa, com assuntos que contemplam a Base Nacional Comum Curricular

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) iniciará segunda-feira, 28, sua 24ª semana de conteúdos didáticos na tela da TV Aperipê (canal 6.1). No período de 28 de setembro a 2 de outubro, os alunos da rede pública poderão acompanhar as videoaulas do programa Estude em Casa, com assuntos que contemplam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Das 9h às 11h40, o conteúdo é voltado para os estudantes do Ensino Fundamental maior, e das 16h às 18h, para o Ensino Médio.

No primeiro dia, segunda-feira, os estudantes do Ensino Fundamental terão aulas das seguintes disciplinas e conteúdos: Língua Portuguesa (O artigo: definido e indefinido, flexão do artigo); Ciências (Nematelmintos); História (A formação dos Estados Unidos); e Arte (História da Dança Moderna no Brasil).

Já os alunos do Ensino Médio terão as seguintes aulas: Educação Física (Esportes adaptados); Espanhol (Pretérito perfecto compuesto de indicativo. Participio regular. Participio irregular); e Língua Portuguesa (Modernismo no Brasil – Segunda Fase – Prosa: José Lins do Rego. Segunda Fase – Prosa: Rachel de Queiroz).

O “Estude em Casa” é uma iniciativa resultado da parceria estabelecida entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o Governo do Estado do Amazonas, cuja finalidade é oferecer conteúdo didático aos estudantes dos ensinos fundamental maior e médio. Pode-se assistir às aulas tanto pelo portal Estude em Casa quanto pela TV Aperipê, canal 6.1, além da transmissão via site da emissora: http://aperipe.com.br/online.

O cronograma dessa semana pode ser acessado por meio dos seguintes links:

Ensino Fundamental:

https://drive.google.com/file/d/18VBlvTnFC_ryU3ecWEm0rgm4tWCX5kyh/view

Ensino Médio:

https://drive.google.com/file/d/1vQoJt-r25ZaqvHK09kDMf2q8BTfC0j1m/view

Material complementar

A Seduc reuniu no portal Estude em Casa (www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa) centenas de conteúdos didáticos, cuja finalidade é dar apoio aos estudantes durante a suspensão das aulas presenciais. O material disponibilizado é voltado para alunos, professores e pais e/ou responsáveis. O material complementar de apoio aos estudos abrange todas as etapas da educação básica, fundamentadas nas competências da BNCC.

No portal, o visitante pode encontrar ainda todo o material didático do programa Pré-Universitário da Seduc (Preuni). O estudante pode fazer download de todos os cadernos do programa, acessar os simulados online, além de baixar a tabela do Plano de Estudos, no qual o aluno pode organizar seus horários de estudo de acordo com as demandas semanais.

O projeto Aulaflix também faz parte do conjunto de ações do portal Estude em Casa. A iniciativa representa uma estratégia voltada para a oferta de suporte pedagógico aos professores por meio da disponibilização de materiais pedagógicos, videoaulas, planos de aula e atividades para os alunos, objetivando o aperfeiçoamento do seu trabalho educacional.

A plataforma “Explicaê” é a mais nova ferramenta de apoio aos estudos que se soma às ações da Seduc, por meio de parceria. De forma online e gratuita, o conteúdo didático será voltado para 75 mil estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual. O material poderá ser acessado no site: http://seducse.explicae.com.br, ou no aplicativo para smartphone “Explicaê”, disponível nos sistemas Android e IOS, com recursos que poderão ser utilizados no modo off-line.

