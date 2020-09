Sergipe se prepara para Campanha contra polio, multivacinação e sarampo

A Central de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa à população sergipana que realizará no período de 5 a 30 de outubro, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite (Paralisia Infantil), voltada a crianças de um a menores de cinco anos. Neste Mesmo período, haverá também a multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e adolescentes menores de 15 anos de idade. Sendo que o sábado, 17 de outubro, será o dia “D” de divulgação e mobilização nacional.

De acordo com a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, a vacinação é a maneira mais eficaz e segura de prevenir as doenças. Para se imunizar as pessoas deverão apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que atendem das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, nos 75 municípios do estado.

“No caso da vacina contra a paralisia infantil, o grupo alvo é a criança de um ano a menor de cinco anos de idade, totalizando 135.044 crianças, que deverão ser vacinadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. A meta mínima é vacinar 95% do grupo, ou seja, 128.292 crianças. Esta ação tem como objetivos reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, além de aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade”. disse.

Multivacinação

No mesmo período também haverá a Multivacinação, que é uma estratégia adotada pelo Programa de Imunização com a finalidade de atualizar a situação vacinal da população de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

“Neste período, serão ofertadas todas as vacinas de rotina do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal”, finaliza Sândala Teles.

Sarampo

A circulação do vírus do sarampo se mantém ativa no Brasil e diante das baixas coberturas vacinais em todo o país, o Ministério da Saúde (MS ) avalia como primordial que as ações de vacinação contra o sarampo sejam priorizadas. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará a quarta fase da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no período de 5 a 30 de outubro, direcionada às pessoas de 20 a 49 anos.

Segundo a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos 75 municípios estarão abertas para receber às pessoas. Deve-se apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação nas UBSs que atendem das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

