UFS ABRE SELEÇÃO MESTRADO PARA PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO

28/09/20 - 11:09:07

Serão ofertadas 23 vagas para profissionais com Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo nas diversas áreas de conhecimento que se associem aos estudos ambientais

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais (Profciamb), no período de 1º a 25 de outubro, abre inscrições para o edital (nº 01/2020) de seleção de mestrado profissional, com ingresso em 2021.1. Para participar do processo seletivo, os interessados devem apresentar diploma de Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo nas diversas áreas de conhecimento que se associem aos estudos ambientais. As linhas de pesquisas disponíveis no Programa são para “Recursos Naturais e Tecnologias” e “Ambiente e Sociedade”.

Estão sendo ofertadas 23 vagas, 17 das quais são de ampla concorrência, cinco delas são reservadas para negros, pardos e índios e uma para pessoa com deficiência. O preenchimento das vagas será realizado de acordo com a classificação geral dos candidatos em ordem decrescente da nota final, levando-se em consideração a quantidade de vagas ofertadas pelo provável orientador, incluindo as especificidades das vagas destinadas às Ações Afirmativas. A lista dos docentes disponíveis a orientar os candidatos pode ser acessada no edital.

A seleção obedecerá às seguintes etapas: Prova de conhecimento específico (classificatória), que terá duração de duas horas. A prova será realizada virtualmente, no dia 6 de novembro, via sala virtual, cujo link será enviado por e-mail para os candidatos com inscrição homologada, 24 horas antes da prova. Outra fase é a Avaliação do projeto de pesquisa (eliminatória). Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) nesta prova.

Por fim, dar-se-á a Avaliação do currículo do sistema Lattes (classificatória), na qual serão considerados os seguintes critérios: pertinência do objeto de estudo para a linha de pesquisa indicada pelo candidato; possibilidades de estudo com projetos em desenvolvimento do possível orientador, que constam no Currículo Lattes do orientador; coerência e atualidade da discussão teórica apresentada no âmbito das ciências ambientais; pertinência e exequibilidade dos objetivos propostos e coerência das justificativas do projeto; plausibilidade científica e exequibilidade da metodologia e cronograma de execução indicados no projeto.

Inscrição

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.posgraduacao.ufs.br/prof-ciamb. Após o preenchimento das informações no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), será gerada a GRU Simples no valor de R$ 30,00, taxa de inscrição com vencimento até às 23h59 do dia 26 de outubro de 2020. O não pagamento dessa taxa resultará no indeferimento da inscrição.

Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas por meio do edital: https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=960

