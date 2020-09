Ação rápida de policial militar à paisana salva vida de jovem após crise de hipoglicemia

Um morador do condomínio Campo Bello, no bairro Grageru decidiu divulgar nesta terça-feira (29) a atitude de um policial militar que, mesmo estando de folga, agiu rápido para salvar a vida de uma jovem desconhecida.

O morador conta que o fato aconteceu no último sábado, dia 26, quando o policial, estranhou que o alarme do celular de sua vizinha não parava de tocar, o que nunca havia acontecido.

Por conta dessa demora, o policial resolveu conversar com sua esposa, o que poderia estar acontecendo e então decidiu interfonar para a portaria para que pudessem verificar. A coordenadora da portaria foi até o apartamento da jovem, que mora sozinha, e ligou diversas vezes para o celular dela sem obter respostas, tocou a campainha e também ninguém atendia, decidiu junto com o policial que seria melhor olhar pela janela, já que o apartamento fica no andar térreo.

Nesse momento, o policial e a coordenadora nitaram que a moça se encontrava caída ao lado da mesa, desacordada e com sinais de vômito ao se redor. O policial então decidiu arrombar a porta para prestar os primeiros socorros enquanto a coordenadora ligava para o SAMU e 190 da PM. Ao entrar ele percebeu que ela estava muito fria, pálida, decidiu virar a moça em decúbito lateral para que ela pudesse desobstruir as vias respiratórias que estavam sendo impedidas pelo vômito.

Após os primeiros socorros, a jovem voltou a respirar com dificuldades e ter algumas convulsões. Eles a mantiveram calma até a chegada do SAMU, que identificou que se tratava de uma crise de hipoglicemia.

Os enfermeiros da motolância do SAMU fizeram os atendimentos necessários e aguardaram a viatura chegar para levar a jovem até o hospital. Agradeceram a atitude do policial e o informaram que mais alguns minutos naquela situação ela não resistiria. A moça hoje se encontra em casa já, sã e salva.

O morador conclui sua narrativa afirmando que “são esses gestos que precisamos divulgar. Sei que o nome do policial é Felipe e que ele trabalha na Choque porque sempre vejo ele passar fardado pra ir trabalhar e soube que a moça é da Paraíba e veio morar aqui recentemente porque passou no concurso da ALESE”.