Apoiadores participam de carreata em apoio a Flávio Dias em Telha

29/09/20 - 06:28:43

Neste domingo (27), a coligação “Juntos, somos mais fortes” promoveu uma grande carreata saindo do Povoado São Pedro em direção à sede do município de Telha.

Centenas de eleitores em motos e carros saíram às ruas do município do Baixo São Francisco para demonstrar apoio ao candidato a prefeito Flávio Dias (PSD) e ao candidato a vice Bidolo (PT). Segundo os organizadores da carreata, tudo ocorreu dentro do programado, mas o apoio recebido superou as expectativas.

“Agradeço aos amigos e apoiadores pela presença maciça com sua famílias em nossa primeira carreata. Sentimos de perto a alegria do povo telhense em acreditar na nossa continuidade”, comentou Flávio Dias, candidato a reeleição a prefeito.

Diretório Municipal do PSD (Telha)