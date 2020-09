CADASTRAMENTO DE ANIMAIS PARA CASTRAÇÃO NO CCZ VAI ATÉ SEXTA-FEIRA, DIA 02

29/09/20 - 14:42:56

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibiliza o serviço gratuito de castração de animais, através do Centro de Controle de Zoonose (CCZ). Dando continuidade à prestação do serviço à população, na manhã desta segunda-feira, 28, foi iniciado o cadastramento para a castração de cães e gatos de Aracaju, que segue até o dia dois de outubro.

A ação acontece das 8h as 12h30 no CCZ, que fica avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1081, bairro Capucho. De acordo com a veterinária e gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena, para que seja realizado o cadastramento, o dono do animal deve apresentar cópias da carteira de identidade e dos comprovantes de renda e residência em Aracaju.

“Neste primeiro momento do cadastro, não precisa levar o animal. O responsável deve ter renda de até 1,5 salário mínimo e cada família poderá cadastrar até cinco animais. Os cães e gatos devem ter idade entre quatro meses e oito anos de idade; animais comunitários, que vivem em locais públicos, poderão ser esterilizados, desde que alguém se responsabilize e tenha um lar temporário para a recuperação pós-cirúrgica, assim como também as ONGs, Projetos e Protetores Independentes”, explica.

Benefícios

Previne doenças, o que tende a prolongar a vida do animal, como câncer de próstata, de útero e mama, reduz a agressividade, e ainda diminui a demarcação de território.

O projeto

O projeto teve início em dezembro de 2017, quando a SMS iniciou o cadastramento das famílias cujos animais passariam pelas cirurgias e as avaliações com veterinários. De janeiro a agosto deste ano, já foram realizadas 1.227 castrações, sendo 1.164 felinos e 63 caninos.

