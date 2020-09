Capela: Carreata de Astrogildo abre a corrida eleitoral na cidade

29/09/20 - 06:05:03

Uma grande carreata ocorreu nesta segunda-feira (28) na cidade de Capela, distante 45 km da capital sergipana.

O candidato a prefeito Astrogildo da Farmácia e o vice Ninho da Renovel saíram nas ruas da cidade com uma verdadeira imensidão de veículos e lançou oficialmente sua campanha eleitoral, que tem coligados os partidos Podemos e PSD, com o nome “Juntos Podemos Mudar Capela!”

Astrogildo da Farmácia, como é popularmente conhecido, é cidadão Capelense e vive na cidade há mais de 4 décadas. Empresário do ramo farmacêutico e da agricultura, tem como lema é objetivo de trabalho a manutenção da saúde do município de Capela e a geração de emprego e renda.

O seu plano de governo, lançado no Candex mas ainda não divulgado por sua assessoria, trata e direciona melhorias em diversas áreas da cidade, além da criação de ações e programas de governo com o enaltecimento da juventude e valorização do servidor público.

Fonte e foto assessoria