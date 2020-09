COMPRA DE VOTOS: GRAVAÇÕES DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE VOTOS EM APARECIDA

29/09/20 - 13:05:32

Mal começou a campanha eleitoral e já existem flagras de suposta compra de votos no município de Nossa Senhora Aparecida. As “ajudas”em troca de votos vão desde material de construção, exames e até vultosas quantias em dinheiro. Embora nenhum caso tenha sido levado ainda ao ao conhecimento da Justiça Eleitoral, é provável que no decorrer da campanha haja representações neste sentido.

A cooptação de lideranças também tem sido algo bastante comum. No momento de frenesi, um determinado grupo político chegou a oferecer um valor superior a cinco dígitos para que uma família de um povoado aderisse a uma das candidaturas.

Para se ter uma idéia de como esta prática tem sido comum, uma eleitora divulgou áudio em grupos de aplicativos de troca de mensagens insinuando de que “quando chegarem com o ‘txuco txuco’ o povo vai votar” – em um determinado nome da disputa.

Mesmo com esta prática, os eleitores não estão se deixando seduzir e acabam gravando o ato ilícito e mostram às pessoas das comunidades onde vivem.