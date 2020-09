CRESS/SE inicia agendamento para atendimento presencial

29/09/20 - 13:31:22

O Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe – 18ª Região (CRESS Sergipe) informa à categoria que o atendimento presencial em sua sede acontecerá a partir desta quinta-feira, 1 de outubro, apenas por meio de agendamento prévio realizado através do email ([email protected]). O Cress Sergipe destaca ainda que serão seguidas todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).

Lembramos que o agendamento deverá ser realizado apenas nos casos em que se esgotarem todas as possibilidades de atendimento remoto, que continuará em funcionamento através de nossos emails e contatos telefônicos. Tanto o atendimento presencial como o remoto continua sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para segurança de todos/as durante o atendimento presencial, é recomendável que o/a assistente social, o/a bacharel/a em serviço social e o público em geral que solicite agendamento sigam algumas instruções:

– Uso de máscaras de proteção individual ao adentrar no CRESS Sergipe;

– Higienizar as mãos com álcool em gel ao entrar e sair do CRESS/SE (serão disponibilizados álcool em gel na entrada da sede);

– Todas as pessoas que circulam internamente no CRESS-SE deverão manter distanciamento seguro de 2m de distância;

– O atendimento será prioritariamente individual sem acompanhantes, exceto para aqueles que informarem necessidade.

Adequações do CRESS/SE

Nossos funcionários, também respeitando as regras sanitárias, farão uso de álcool em gel e máscaras, além de manter o distanciamento e do uso de outros EPIs como gorro e protetor facial. O CRESS Sergipe também realizou adequações na sua sede para atender o público, colocando barreira de proteção nas mesas de atendimento ao público.

Ascom/CRESS-SE