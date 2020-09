CRIANÇA É TRANSFERIDA PARA ATENDIMENTO MÉDICO PELO GTA EM ARACAJU

29/09/20 - 08:57:04

O transporte aeromédico de uma criança de três anos foi a mais recente missão realizada pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA). Ela já nasceu com comorbidades renais e respiratórias e o deslocamento terrestre não era indicado para a situação dela. O GTA foi acionado e fez o transporte aéreo da cidade de Porto da Folha para a capital sergipana, nessa segunda-feira, 28.

A criança sempre estava indo para a unidade hospitalar da cidade, mas, nos últimos dias, com uma redução nos recursos de saúde locais, o transporte terrestre era contraindicado. Então, os médicos solicitaram a transferência, feita junto ao Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e com a equipe do GTA, que fez o transporte aeromédico.

No deslocamento, considerado complexo, a criança ficou sedada. A missão foi concluída com a aterrissagem da aeronave do Grupamento Tático Aéreo, que desembarcou a criança de modo ágil e seguro em Aracaju, onde todos os cuidados médicos continuaram sendo fornecidos à pequena paciente.

Fonte e foto SSP