Deputada Diná Almeida cobra pavimentação asfáltica da SE-175

29/09/20 - 13:54:16

Na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta terça-feira, dia 29, a Indicação nº 503/2020, de autoria da deputada estadual Diná Almeida (Podemos), foi aprovada. Na propositura acatada, por unanimidade, a parlamentar solicita ao Governo de Sergipe, através do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), que seja realizada a pavimentação asfáltica e a infraestrutura completa na rodovia SE-175, no trecho que liga os municípios de Nossa Senhora da Glória ao povoado Jiboia, e Gararu a comunidade São Matheus da Palestina.

“As más condições da rodovia causam transtornos para o tráfego regular da população, com sérios riscos de acidentes, além das dificuldades de transito de veículos com mercadorias, bens e serviços, com riscos de danos materiais. Também, considerando que a pavimentação de asfalto na estrada proporciona mais segurança viária, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores da região”, colocou Diná Almeida.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Freepik