DEPUTADO COBRA DE POLÍTICOS O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS

29/09/20 - 14:32:58

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) participou da sessão mista da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (29), para cobrar, por parte dos políticos, do cumprimento dos protocolos sanitários.

Gilmar reclamou da falta do uso de máscaras pelos políticos em Sergipe e que tem recebido denúncias de que o descumprimento tem aumentado com o início da campana eleitoral. “Estão desrespeitando os protocolos sanitários, inclusive, em alguns casos, com a presença de autoridades, que defendem publicamente que os decretos e protocolos sejam respeitados, mas ficam sem punição e sem fiscalização”.

Por fim o deputado lembra que a Procuradoria Geral da República já encaminhou recomendações para os Ministérios Públicos Eleitorais. “Todos precisam obedecer sem pestanejar as orientações sanitárias e os protocolos porque nos próximos dias já poderemos ter as primeiras punições”.

Por Habacuque Villacorte