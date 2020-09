Disputa final em Aracaju

29/09/20 - 00:01:17

Diógenes Brayner – [email protected]

Naturalmente não seria momento para avaliações. A campanha está se iniciando e o eleitor começando a conhecer os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Os primeiros contatos, que ocorreram já no domingo, à impressão é que nada será virtual e nem com os cuidados que a pandemia cobra. Pequenas aglomerações e abraços sem máscaras foram fotografados e postos nas redes sociais, como participação popular e apoio. Tudo que se temeu em relação aos contatos presenciais falhou e o que se imaginava atípico, tornou-se corriqueiro.

Diante desse início, já se começa a imaginar que a pandemia não assusta ninguém e nem vai mudar o pensamento daqueles que se divertem com o clima de campanha, quando acontece nos bairros e atrai a quem vive na monotonia de um domingo chuvoso. Foi assim nesse começo que se imaginava de precaução para evitar transmissão do Covid-19. É provável que o eleitor com um histórico de vítimas do coronavírus, com mortos na família, casos da doença que chegaram aos hospitais e problemas econômicos, estejam mais cautelosos em se expor para agradar candidaturas. Mas, o eleitorado acostumado às carreatas ruidosas, mostra que vai se esbaldar ao som das músicas de cada um, independente de quem seja.

Entretanto, já tem quem faça previsões sobre o resultado final. Uma delas vem de um cidadão que tem o poder de avaliar com seriedade o percurso político de um pleito que se aproxima, ainda sem por à vista a capacidade de conquista de votos de cada um dos candidatos, mas que conhece e acompanha o processo eleitoral através até mesmo da história. Para ele chegará ao segundo turno o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e Márcio Macedo, candidato do PT. Aproveita o pleito desse de agora para compará-lo ao de 1996.

Lembra que naquele ano, onze candidatos disputavam a Prefeitura, este ano também.

Contou que os quatro candidatos que disputavam a ida para o segundo turno estavam empatados tecnicamente em percentuais que chegavam apenas a 2% de diferença. Eram eles: João Augusto Gama (PMDB), Ismael Silva (PT), Maria do Carmo Alves (PFL) e Luiz Garibaldi (PDT). Disputaram a final, Gama e Ismael, com vitória para o candidato pemedebista. Para este ano, a previsão que o ilustre cidadão faz é que estarão próximos para ir ao segundo turno o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Márcio Macedo (PT), Danielle Garcia (Cidadania) e Georlize Teles (DEM). Admitiu que Rodrigo Valadares (PTB) pode entrar nessa disputa.

A final seria entre Edvaldo e Márcio, sem que ele ainda tivesse noção de quem seria o eleito.

Nos comentários gerais, entretanto, a disputa final seria entre Edvaldo Nogueira e Danielle Garcia, em razão da presença do vice Valadares Filho e por acomodar partidos de boa estatura política, embora sem nenhuma influência. Por avaliações internas constatam que Márcio Macedo estaria distante e sem chance, em razão da decisão que tomou de deixar o bloco que apoia o prefeito um ano antes da eleição. Na verdade, todos têm previsões favoráveis a eles mesmos. Tanto que o candidato do Avante, Lúcio Flávio, anuncia que ele e Márcio vão para o segundo turno, porque seria a disputa de Bolsonsaro com o ex-presidente Lula. É isso aí…

Negociação para fusão

A informação é quente e não é fake news: conversas se aprofundam para junção de dois grupos em uma cidade de grande porte em Sergipe.

*** Há resistência “conveniente”, mas não há chance do grupo menor eleger candidato. O acordo move “mundos e fundos” e servirá para o futuro.

*** Com a fusão dos dois grupos a eleição na cidade fica decidida.

Fundo de Campanha

O que parecia solução este pleito começa a surgir como problema. A maioria dos candidatos a vereador, inclusive por Aracaju, não vai receber Fundo de Campanha: “se sair alguma coisa será muito pouca”.

*** – Os partidos representativos nacionalmente não têm nomes fortes na disputa, já os partidos fracos tem bons nomes como candidato.

*** – As legendas estão aguardando o depósito do Fundo, mas já se acena que todo ele será distribuído com mandatos majoritários. Tem candidato em agonia…

Sem cumprir orientação

Os candidatos a prefeito e a vereador de Aracaju estão sem cumprir a orientação para evitar a expansão do Covid-19. Usam máscaras, mas provocam aglomeração e abraçam eleitores à vontade.

*** Se continuar assim, não demora muito e um ou outro candidato pode ser infectado e sequer disputar as eleições.

*** Pior será algum deles contaminar algum eleitor que abraça e até beija no rosto.

Do amarelo ao rosa pink

A antiga camioneta Toyota amarela utilizada para campanhas do PSB em vários outros pleitos, perdeu a sua cor: agora é “rosa pink”, com o número 23 do Cidadania e serve para a atual campanha.

*** Danielle está sempre em cima, ao lado de Valadares, que é o mais conhecido e conduz as mini-carreatas.

*** Por coincidência, o motoristas também é o mesmo que sempre esteve no PSB.

Voto é de Valadares

Valadares Filho (PSB), candidato a vice-prefeito de Danielle Garcia (Cidadania), é que está apresentando à candidata a prefeita à população e à periferia de Aracaju.

*** Um deputado estadual comentou ontem: “ele agora está vendo quem deveria disputar a Prefeitura”, disse e continuou: “Danielle também percebe isso”.

*** – Acha que Valadares jamais deveria ter cedido a candidatura para Danielle, disse.

Vai ser lapada

Já a campanha do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) pôs um vídeo com sua foto e à frente uma cantora dançando e exibindo uma de suas música de campanha.

*** Diz a letra em tom de embolada: “Olha aí, bêbê/Você vai perder/Vai chegando o esculacho/Lapada no espinhaço/Lapada no meio das pernas/Lapada no meio dos braços…”

Vícios da profissão

O vídeo exibido pela candidata a prefeita Danielle Garcia (Cidadania) faz uma série de cobrança e diz que sequer ela delegada quando Edvaldo elegeu-se prefeito pela primeira vez.

*** Danielle exibe uma serie de manchetes de jornais antigos, que fala sobre a Torre, empresa que emitiu nota explicativa na mídia.

*** Danielle não precisa perder a ternura nesses vídeos. É que sua voz tinha o tom de que fazia um interrogatório policial.

Sobre patrimônio

O candidato a prefeito Márcio Macedo (PT) chama atenção de que “há um político sergipano, que em 2018 declarou um patrimônio no valor X à Justiça Eleitoral”.

*** – Passados dois anos, ele volta ao cenário político, mas, agora, ele declara apenas metade daquilo que havia informado anteriormente, diz.

Avaliação de quadro

Na avaliação do deputado estadual Capitão Samuel (PSC) os partidos que disputam a Câmara Municipal elegerão números baixos de representantes:

*** PSD fará 4; PSC – 3; PDT – 3; Republicanos – 2; PP – 1; Solidariedade – 1; Cidadania – 2; PCdoB – 1.

*** Samuel diz ainda que “sobrarão mais nove vagas da disputa da sobra entre estes e mais 10 partidos”.

Vamos para cima

Rodrigo Valadares, candidato a prefeito pelo PTB, está fazendo reuniões de ajustes finais e disse que fará uma campanha diferente, alternativa, sem o tradicional.

*** A campanha de rua começa ainda esta semana, porque está esperando a chegada do material publicitário para isso.

*** Rodrigo diz que está confiante com o crescimento do seu nome: “vamos para cima”!

Gilmar com Cincinato

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) declarou apoio à candidatura a vereador de Cincinato Júnior, em São Cristóvão.

*** Gilmar Carvalho foi o segundo mais votado em São Cristóvão nas eleições de 2018.

Lagarto pega fogo

Lagarto está em “troca de tiros”. Um candidato a vereador do município disse que a entrada do deputado Fábio Reis (MDB) para disputar a Prefeitura não “mexeu muito”, mas admitiu que se ele tivesse se candidatado antes “era imbatível”.

*** Como ele ficou à frente do apoio ao irmão, Fábio Reis, terminou sendo chamuscado pelos problemas que impediram a candidatura inicial.

*** Disse que Fábio consegue unir todo o grupo (o Saramandaia), onde alguns aliados se recusavam a votar em Sérgio.

Registro em cartório

A candidata à prefeita pelo DEM, delegada Georlize Teles, assinou ontem “carta compromisso” do partido, que foi registrada em cartório.

*** Georlize se compromete a agir com transparência, eficiência, responsabilidade e combate à corrupção, entre outras atitudes exigidas pela sigla.

Situação em Estância

De Estância chega à informação de que a adesão de Carlos Magno (PSB), Ivan Leite (PSDB) e Valdevan Noventa (PL) ao candidato a prefeito pelo Psol, Márcio Souza, não teria sido bem aceita.

*** Parte do eleitorado de Márcio começou a migrar para Dominguinhos, candidato a prefeito pelo PT.

Raimundo Luiz

A coluna de hoje é dedicada ao jornalista Raymundo Luiz, que ontem completou 91 anos, na sua “melhor idade”. Amigo firme, Raymundo foi um dos primeiros colegas que conheci ao chegar a Sergipe.

*** Editorialista, comentarista político de visão avançada, Raymundo acompanha o noticiário do dia-a-dia com a mesma intensidade de quando trabalhava e dirigia jornal e rádio. Aprende-se muito conversando com ele.

Uma boa conversa

Foto nas redes – O senador Alessandro Vieira e Danielle Garcia, candidata a prefeita pelo Cidadania, postaram fotos juntos hoje nas redes sociais.

Redes cheias – Redes sociais superlotadas de publicidade de candidatos a prefeito e vereador em todo Estado. Tem algumas coisas boas, tem barbaridades e ridicularias.

Diz Maria – Perceberam o perigo que é Bolsonaro escolher ministros no STF de amigos de cerveja? O trator no meio ambiente é só um exemplo. Quem se oporia?

Começa tímida – As campanhas ainda começaram timidamente nos municípios. A maioria dos candidatos está concluindo peças publicitárias.

Ministro evangélico – Aparelhamento: Bolsonaro reafirma que vai escolher ministro evangélico e com ‘valores’ do governo para o STF.

Voto na TV – A Diretoria de Comunicação da Alese vai lançar quinta-feira a série “O Voto na TV e Redes Sociais”.

Consultor Jurídico – Lei que cria cadastro de usuários de drogas é questionada no Supremo Tribunal Federal (STF).

Clóvis Silveira – A alegria não possui máscara, simplesmente acontece e promove na alma um vendaval de coisas mágicas e boas!

Fábio do Maroto – O deputado Fábio Reis (MDB), candidato a prefeito de Lagarto, já publica post nas redes ao lado da vice Rita do Maroto.