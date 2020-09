Edvaldo planeja ações para assegurar educação integral da rede municipal

29/09/20 - 14:03:16

De modo a aperfeiçoar a política pública de Educação e seguir qualificando o ensino ofertado aos mais de 32 mil alunos e alunas das escolas municipais de Aracaju, o prefeito e candidato à reeleição, Edvaldo Nogueira, junto à delegada Katarina, candidata à vice, elencou como prioridade, nessa área, para a próxima gestão, a implantação da educação integral.

Para isso, Edvaldo e Katarina se comprometem a garantir a oferta de um ensino “centrado na experimentação, no saber fazer e na incorporação sustentável das tecnologias digitais”, como detalha o Programa de Governo da coligação ‘Pela Vida. Pela Cidade.’

“Chegamos até aqui com a certeza de que conseguimos avançar muito na recuperação da nossa cidade, da melhoria da qualidade de vida da nossa população, sobretudo das pessoas que mais precisam da atenção do município”, afirma o prefeito, ao reconhecer a emergência de novos desafios, para os quais orientou o programa de governo a partir do qual pleiteia um novo mandato.

Na Educação, Edvaldo relembra ter encontrado, no início de 2017, escolas fechadas por falta de merenda escolar e devido à precariedade da infraestrutura física. Para reverter esse quadro, de forma emergencial, conta o prefeito, sua gestão regularizou a oferta das condições de ensino e aprendizagem de toda a rede municipal, ainda nos primeiros meses do atual mandato.

“Para além disso, de forma planejada, organizamos as finanças municipais, o que nos possibilitou a captação de recursos e a retomada dos investimentos, e concluímos, em 2017, a Emef ”José Souza de Jesus”, no bairro 17 de Março, uma escola belíssima, um projeto que havíamos iniciado em nossa gestão passada, em 2012, mas que não teve continuidade no governo que nos sucedeu”, destaca o candidato à reeleição.

Edvaldo ressalta ainda que sua gestão foi capaz de complementar a reforma da Emef José Airton de Andrade, no Jabotiana; reconstruir a Emef Dom José Vicente Távora, no Manoel Preto (bairro Santo Antônio); reformar e ampliar as Emef’s Carvalho Neto, no Novo Paraíso, e Anísio Teixeira, na Atalaia; e iniciar a construção da escola de educação infantil do bairro Farolândia e da nova Emef do Santa Maria, a primeira escola municipal de tempo integral de Aracaju.

“E é com a tranquilidade de quem cumpre o que promete aos aracajuanos que eu apresento minha candidatura à reeleição, para que possamos fazer ainda mais pelas pessoas e pela cidade. Para que possamos continuar requalificando a infraestrutura da nossa rede física de escolas, capacitando nossos professores de forma continuidade, como temos feito nos últimos anos”, afirma Edvaldo.

Nesse sentido, “projetando a cidade para as gerações futuras”, Edvaldo e Katarina se comprometem a ampliar a oferta de Educação Infantil (vagas em creche) na perspectiva do atendimento aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e implantar um sistema de avaliação da aprendizagem dos estudantes, para produzir dados de desempenho, acompanhamento e construção das estratégias pedagógicas para melhoria dos indicadores educacionais, com foco na correção de fluxo idade/ano.

“Tudo isso aliado à consolidação da gestão democrática, incentivando a participação e o controle social centrado no alcance de metas de desempenho educacional e de gestão escolar, para que possamos consolidar e ampliar o Prêmio Compromisso de Gestão”, garante o prefeito da capital.

Dentre os compromissos de Edvaldo e Katarina para seguir qualificando o ensino público ofertado às famílias aracajuanas nas escolas da rede municipal, estão ainda a implantação do atendimento psicopedagógico para os estudantes com dificuldades de aprendizagem e público alvo da educação especial, e a ampliação e aperfeiçoamento das condições de inclusão de crianças com deficiências.

O Programa de Governo registrado pela coligação ‘Pela Vida. Pela Cidade.’ está disponível na plataforma da Justiça Eleitoral para a divulgação das candidaturas, no site eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA