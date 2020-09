EM NOTA, COMANDO DA PM DIZ QUE NÃO TRATOU DE ASSUNTO INSTITUCIONAL EM REUNIÃO

29/09/20 - 05:46:38

O Comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe, com o objetivo de esclarecer o teor de uma matéria veiculada em um site de notícias do estado, e para restabelecer a verdade, vem a público informar que recebeu na manhã desta segunda-feira, 28, a visita do senhor deputado estadual Capitão Samuel de forma cordial como sempre recebemos a todos, momentos antes da solenidade de compromisso ao primeiro posto de oficiais da Corporação. Porém, em nenhum momento se tratou de qualquer assunto institucional ou algo relativo a promoções na Corporação.

Dessa forma, consideramos que houve um equívoco na elaboração da matéria veiculada e esclarecemos que assuntos desta natureza são tratados pelo Comando Geral e levados ao senhor Secretário de Segurança Pública, para deliberação junto ao senhor Governador do Estado, a quem cabe exclusivamente definir tais ações. Ademais, tanto o senhor Secretário quanto o senhor Governador têm sido solícitos com o Comando da PMSE e continuamos em diálogo permanente.

Reforçamos o compromisso do Comando com a segurança da sociedade sergipana e o bem-estar da parte mais importante da nossa Instituição, que é nosso material humano, nossos heróis do dia a dia, os policiais militares de Sergipe!

Fonte: Comando da PM/SE