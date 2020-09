Experiências internacionais ampliam horizontes de alunos e qualificam currículo

29/09/20 - 07:49:54

Quem nunca sonhou com uma experiência no exterior? Imagine, então, vivenciar novos olhares e oportunidades sob o ponto de vista da graduação que você escolheu para seguir carreira? A jovem estudante de Direito, Brenda Abreu, buscou esses caminhos para justamente mudar sua forma de enxergar o mundo mas o impacto ainda foi além. “Meu objetivo sempre foi o de desenvolver minhas habilidades profissionais e acadêmicas utilizando todos os meios que a universidade me proporciona. E a experiência internacional agregaria tanto na forma como eu me enxergo no mundo, quanto como me relaciono com as pessoas”, conta.

As possibilidades são inúmeras ao redor do mundo, afinal, estudar em outro país tem sido essencial para incrementar o currículo de futuros profissionais. “A mobilidade acadêmica internacional é uma experiência enriquecedora tanto no âmbito acadêmico e profissional, quanto no pessoal. Por meio disso, os alunos ganham competências interculturais, curriculares e interpessoais, além do autoconhecimento; fazer mobilidade acadêmica é uma oportunidade transformadora em todos os aspectos”, pontua a coordenadora de Relações Internacionais da Unit, Selen Ive Carneiro.

Os alunos de cursos da graduação presencial da Universidade Tiradentes – Unit – podem participar do Programa de Mobilidade Acadêmica – Promai – e conquistar bagagem cultural, acadêmica e profissional fundamental para um futuro promissor em tempos difíceis.

O estudante do curso de Medicina da Unit, Bruno Santos, participou do Promai e diz que a experiência foi essencial para o seu currículo. “Busco especialização e alguns programas de residência médica reconhecem alunos de mobilidade acadêmica internacional. Também teve o apelo na aprendizagem interpessoal e acadêmica, como uma nova língua, e a possibilidade de networking no exterior para caso decida trabalhar fora”, considera Bruno.

Atendimento virtual Relações Internacionais

Quem busca ‘sair da caixinha’ e ampliar os horizontes, precisa aproveitar os novos horários de atendimento virtual da Coordenação de Relações Internacionais da Unit, setor responsável pelo processo de seleção e divulgação de editais dos programas de mobilidade aos acadêmicos da graduação presencial.

De acordo com a coordenadora de Relações Internacionais da Unit, Selen Ive Carneiro, o objetivo do novo ambiente virtual é para dar suporte aos alunos que desejam se preparar para o programa e tirar dúvidas sobre o processo de seleção de uma maneira mais personalizada e individual.

A estudante de Direito, Brenda Abreu, diz que a experiência com a coordenação de Relações Internacionais foi essencial durante sua estadia fora do país. “Além de acompanharem todo o processo com a Instituição de Ensino Superior estrangeira, o atendimento da Unit me auxiliou a lidar com as adversidades que fomos pegos durante o intercâmbio, devido a conjuntura de pandemia, inclusive para retornar ao Brasil. Sem a ajuda do R.I virtual, não saberia lidar com todos esses desafios”, pontua Brenda.

O atendimento virtual acontece todas terças e quintas-feiras, das 10h às 12h, via Google Meet. Para isso, basta agendar pelo e-mail: [email protected] O novo horário de atendimento seguirá até o final do semestre letivo 2020.2.

Por Raquel Passos e Quésia Cerqueira

