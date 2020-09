Exposição AVIE! Artes Visuais na Escola está com inscrições abertas

Os interessados têm até o dia 7 de outubro para garantir a participação no festival

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que os alunos interessados em participar da Exposição AVIE! Artes Visuais na Escola, edição Bicentenário de Sergipe, poderão fazer a inscrição até o dia 7 de outubro. O concurso tem a finalidade de divulgar os mais representativos trabalhos artísticos produzidos nas escolas da Rede Pública Estadual de Sergipe e fomentar a produção artística, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipana.

A Exposição Avie! Artes Visuais na Escola acontece por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) e do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades). O concurso irá selecionar obras de artes visuais para serem expostas na Galeria Virtual AVIE! em plataforma a ser lançada oficialmente no dia 23 de outubro. Participarão da live a professora Dra. Yasmin Nogueira, do Departamento de Artes Visuais e Design da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Fabio Sampaio, artista visual, com a mediação de Marcelo Prudente, professor de arte e técnico em educação na Seduc.

Podem se inscrever alunos menores de idade, desde que com autorização dos responsáveis, e maiores capazes, residentes e domiciliados em Sergipe matriculados regularmente nas escolas circunscritas à Seduc. Cada concorrente poderá inscrever até duas obras, podendo ambas serem selecionadas.

A coordenadora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase) da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Danielle Virginie, explica que a inscrição é gratuita e individual e deverá ser realizada pelo aluno, professores ou responsáveis pela escola, enviando a fotografia da obra em boa resolução, o arquivo original em caso de trabalho digital ou fotográfico, nome completo do autor da obra, foto pessoal do aluno inscrito, técnica utilizada, ano de execução, dados da escola (nome e cidade), série e idade do aluno, para o e-mail ([email protected]).